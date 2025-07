Anticipazioni Chicago Med 10 prossima puntata in onda il 30 luglio 2025 su Italia 1: nuovi casi da dirimere e una svolta inattesa.

Nuovo appuntamento, nuove emozioni; le anticipazioni Chicago Med 10 per la prossima puntata del 30 luglio 2025 alzano ulteriormente l’asticella delle aspettative per gli appassionati. Siamo ad un passo dalla metà del decimo capitolo e mentre nuovi casi quotidiani vengono posti all’attenzione dei protagonisti, in parallelo si muovono storie personali talvolta scandite da tensioni, segreti e sentimenti celati. Sempre su Italia 1 – e in diretta streaming mediante l’apposita piattaforma Mediaset Infinity – arrivano la prossima settimana 3 nuovi episodi e le sorprese, così come i colpi di scena, sono garantite.

Le anticipazioni Chicago Med 10 per la prossima puntata del 30 luglio 2025 partono da una scoperta a dir poco sconvolgente per Ripley e Frost; un nuovo caso sconvolgerà entrambi e un collegamento personale potrebbe rendere tutto ancor più clamoroso. Nel frattempo, tornano le ruggini tra Archer e Lenox; il luogo di lavoro, con entrambi presente, inizia a diventare letteralmente invivibile.

Goodwin non trova pace… Anticipazioni Chicago Med 10 prossima puntata 30 luglio 2025

Le emozioni proseguono con l’episodio numero 8 della decima stagione dal titolo ‘L’amore ci distruggerà’. Goodwin continua a vivere una situazione di inquietudine; per quanto ora sia sorvegliato a vista dalla polizia, continua a temere per la propria vita a causa delle costanti minacce arrivate a suo carico. Nel frattempo, un nuovo caso attira l’attenzione di Charles che, in difficoltà, cercherà aiuto in un ex specializzando in psichiatria.

Le anticipazioni Chicago Med 10 per la prossima puntata del 30 luglio 2025 proseguono con il lavoro di Lenox e Ripley, questa volta alle prese con un brutale incidente d’auto e con una corsa contro il tempo per salvare la vita di uno dei coinvolti. Tensione alle stelle nell’episodio 9; Frost e Abrams dovranno discutere non poco prima tra loro e poi con una paziente prima di arrivare alla risoluzione di un caso che regalerà sorprese attimo dopo attimo. Nel frattempo, Asher sarà impegnato con una situazione clinica particolarmente intricata: una donna alle prese con una gravidanza extrauterina.

