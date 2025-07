Anticipazioni Chicago Med 10 prossima puntata in onda il 6 agosto 2025, su Italia 1: Hannah ‘torna’ al passato…

Questa sera due nuovi episodi ma quando siamo già nella metà della decima stagione la curiosità degli appassionati viaggia veloce; è già tempo di fiondarsi sulle anticipazioni Chicago Med 10 per la prossima puntata del 6 agosto 2025 con nuovi scenari che potrebbero mettere a dura prova la tenuta nervosa dei protagonisti. Diversi casi da gestire, alcuni dei quali particolarmente ostici; non mancheranno i motivi di tensione per i protagonisti, in particolare tra Charles e Reese che sembrano non aver ancora risolto del tutto le incomprensioni del passato.

Le anticipazioni Chicago Med 10 per la prossima puntata del 6 agosto 2025 partono dall’episodio numero 9 dal titolo ‘Nessun amore’. Al centro dell’attenzione un malore improvviso del membro del team; immediati i soccorsi dei colleghi ma ciò che emergerà lascerà tutti con il fiato sospeso. Un caro raro, una patologia che rischia di determinare un terribile epilogo se non fermata in tempo. Grande apprensione per i protagonisti ma, nel frattempo, Frost e Abrams troveranno ancora modo di far emergere le ruggini reciproche in un momento tutt’altro che opportuno. Situazione simile anche per Charles e Reese che sembrano avere ancora un conto in sospeso dal passato.

Hannah, un ritorno dal passato… Anticipazioni Chicago Med 10 prossima puntata 6 agosto 2025

Le anticipazioni Chicago Med 10 – per la prossima puntata del 6 agosto 2025 – proseguono con il decimo episodio dal titolo ‘Cuori spezzati’. Questa volta saranno due gemelli siamesi ad attirare l’attenzione del team; una situazione alquanto intricata dal punto di vista clinico che richiederà l’intervento di un’intera squadra di chirurghi esperti nel settore di riferimento.

Protagonista dell’ultimo episodio della serata anche Hannah, per lei un ritorno dal passato che potrebbe far riaffiorare emozioni contrastanti e intese. Intanto, spunta un caso per Archer; un uomo tutt’altro che di modi gentili si ritrova con un problema al cuore che non era mai stato ravvisato in precedenti analisi. Un lavoro tutt’altro che semplice per il medico – tra i più amati della serie tv – non solo per la patologia ma soprattutto per il carattere burbero del paziente.

