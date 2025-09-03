Chicago Med 11 si farà! Anticipazioni prossima stagione e quando va in onda in Italia: tra ritorni storici e addii

Chicago Med 11 si farà, anticipazioni prossima stagione: torna Halsted e non solo, addio di Chicago Med 11 si farà e su questo non ci sono più dubbi, il medical drama che stasera saluterà i telespettatori di Italia 1 con l’ultima puntata della decima stagione presto tornerà in onda con la nuova stagione. E dalle anticipazioni Chicago Med 11 si scopre che nelle nuove puntate non mancheranno colpi di scena e risvolti spiazzanti, gli immancabili cross over con gli altri due spinn-off P.D. e Fire e soprattutto ci saranno dei graditi ritorni di personaggi storici. Già nei giorni scorsi il sito Cooming Soon aveva rivelato il ritorno di Nick Gehlfuss nei panni del Dott. Will Halstead.

Come finisce One True Loves Amare per due su Rai 1, anticipazioni/ Spiegazione finale: è una storia vera?

E non è tutto perché lo showrunner Allen MacDonald in un’intervista rilasciata a TVLine aveva ha anticipato che in Chicago Med 11 ci sarà il ritorno di più di un personaggio storico: “Ho intenzione di riportare un altro membro del cast originario o due, come ho fatto con Sarah Reese, e ci stiamo lavorando” E parlando di cast originario le ipotesi riguardano: Colin Donnell (interprete del Dott. Connor Rhodes), Torrey DeVitto (Dott. Natalie Manning), Brian Tee (Dott. Ethan Choi) e Yaya DaCosta (April Sexton). Accanto agli arrivi, tuttavia, non mancheranno anche dei clamorosi addii come quello dell’infermiera Maggie Lockwood impersonata da Marlyne Barrett. È stata la stessa attrice a spiegare il perché ha lasciato Chicago Med 11: le è stato diagnosticato un cancro all’utero e alle ovaie e dunque vuole prendersi del tempo per curarsi.

Come finisce Chicago Med 10, anticipazioni ultima puntata 3 settembre 2025/ Tra Sharon e Dennis è finita!

Quando va in onda Chicago Med 11 in Italia: anticipazioni undicesima stagione, ultimi aggiornamenti

Scendendo nel dettaglio delle anticipazioni Chicago Med 11, invece, la trama ruoterà attorno al legame tra Asher e Archer che è destinato a guadagnare sempre più spazio. Non è mai stato chiarito se i due abbiano avuto una relazione intima. È, però, evidente che Dean Archer è la persona a cui Hannah si affida nei momenti più delicati. Nel frattempo, dopo le dimissioni di due medici a ridosso di uno sciopero degli infermieri che ha rischiato di paralizzare l’ospedale, Sharon Goodwin si troverà a dover riconquistare la fiducia e l’unità del suo team. Insomma, ci sarà moltissima carne al fuoco.



Quando va in onda Chicago Med 11 in Italia? La nuova stagione debutterà ufficialmente su NBC il 1° ottobre 2025, proseguendo la tradizione del franchise e regalando al pubblico nuove storie di medici, pazienti e scelte difficili. Dopo il successo della decima stagione, le aspettative sono alte, e il ritorno di Gehlfuss non fa che aumentare la curiosità dei fan di lunga data. In Italia, invece, la messa in onda è prevista per l’estate 2026 ed a giudicare dagli ottimi ascolti riscontrati non è in discussione.

Anticipazioni Forbidden Fruit 4 settembre 2025/ Zeynep svela la verità a Hira, Alihan le chiede di sposarlo