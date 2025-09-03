Chicago Med 11 si farà! Anticipazioni prossima stagione e quando va in onda in Italia: tra ritorni storici e addii
Chicago Med 11 si farà e su questo non ci sono più dubbi, il medical drama che stasera saluterà i telespettatori di Italia 1 con l’ultima puntata della decima stagione presto tornerà in onda con la nuova stagione. E dalle anticipazioni Chicago Med 11 si scopre che nelle nuove puntate non mancheranno colpi di scena e risvolti spiazzanti, gli immancabili cross over con gli altri due spinn-off P.D. e Fire e soprattutto ci saranno dei graditi ritorni di personaggi storici. Già nei giorni scorsi il sito Cooming Soon aveva rivelato il ritorno di Nick Gehlfuss nei panni del Dott. Will Halstead.
E non è tutto perché lo showrunner Allen MacDonald in un’intervista rilasciata a TVLine aveva ha anticipato che in Chicago Med 11 ci sarà il ritorno di più di un personaggio storico: “Ho intenzione di riportare un altro membro del cast originario o due, come ho fatto con Sarah Reese, e ci stiamo lavorando” E parlando di cast originario le ipotesi riguardano: Colin Donnell (interprete del Dott. Connor Rhodes), Torrey DeVitto (Dott. Natalie Manning), Brian Tee (Dott. Ethan Choi) e Yaya DaCosta (April Sexton). Accanto agli arrivi, tuttavia, non mancheranno anche dei clamorosi addii come quello dell’infermiera Maggie Lockwood impersonata da Marlyne Barrett. È stata la stessa attrice a spiegare il perché ha lasciato Chicago Med 11: le è stato diagnosticato un cancro all’utero e alle ovaie e dunque vuole prendersi del tempo per curarsi.
Quando va in onda Chicago Med 11 in Italia: anticipazioni undicesima stagione, ultimi aggiornamenti
Scendendo nel dettaglio delle anticipazioni Chicago Med 11, invece, la trama ruoterà attorno al legame tra Asher e Archer che è destinato a guadagnare sempre più spazio. Non è mai stato chiarito se i due abbiano avuto una relazione intima. È, però, evidente che Dean Archer è la persona a cui Hannah si affida nei momenti più delicati. Nel frattempo, dopo le dimissioni di due medici a ridosso di uno sciopero degli infermieri che ha rischiato di paralizzare l’ospedale, Sharon Goodwin si troverà a dover riconquistare la fiducia e l’unità del suo team. Insomma, ci sarà moltissima carne al fuoco.
Quando va in onda Chicago Med 11 in Italia? La nuova stagione debutterà ufficialmente su NBC il 1° ottobre 2025, proseguendo la tradizione del franchise e regalando al pubblico nuove storie di medici, pazienti e scelte difficili. Dopo il successo della decima stagione, le aspettative sono alte, e il ritorno di Gehlfuss non fa che aumentare la curiosità dei fan di lunga data. In Italia, invece, la messa in onda è prevista per l’estate 2026 ed a giudicare dagli ottimi ascolti riscontrati non è in discussione.