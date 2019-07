CHICAGO MED 3/ Anticipazioni 19 luglio 2019: quale sarà il destino di Sarah?

CHICAGO MED 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 19 luglio 2019, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi del medical drama Chicago Med 3, in prima visione in chiaro. Saranno il settimo, l’ottavo e il nono, dal titolo “Acque turbolenti“, “Tempismo perfetto” e “Terreno scivoloso“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: all’inizio del suo turno, Sharon (S. Epatha Merkerson) informa Charles (Oliver Platt) che un detenuto ha ucciso Kellogg (Scott Morehead) in cella. Più tardi, Sarah (Rachel DiPillo) evita di occuparsi di un senzatetto delirante per paura che minacci la sua sicurezza personale. Intanto, Robin (Mekia Cox) entra in crisi quando inizia ad avere delle allucinazioni sui ratti per via di tre casi di leptospirosi di cui si sta occupando. Will (Nick Gehlfuss) invece entra in difficoltà quando un paziente presenta i sintomi del virus Zika e rifiuta di informare la moglie nonostante sia incinta ed a rischio. Nel frattempo, Sharon cerca di fare pressioni a Stohl (Eddie Jemison) perché non chieda un conto salato ai parenti di un paziente morto mentre era in sala d’attesa. Charles invece viene colpito da un defibrillatore a causa del suo paziente, in crisi a causa della presenza dell’Intelligence nella sua stanza. Will alla fine decide di violare il segreto professionale e far intervenire il CDC per impedire che il paziente affetto da Zika torni a casa.

A causa del maltempo, l’ospedale riceve un forte numero di pazienti. Choi (Brian Tee) coinvolge Charles per una paziente che rifiuta di fare il test HIV, mentre Will e Natalie si occupano di una ragazzina con una paralisi sospetta. Nel frattempo, la Polizia avvisa Sarah che qualcuno ha vandalizzato la sua auto: il medico crede che la responsabile sia una sua ex paziente, ma si sbaglia. Will invece crolla a causa di una paralisi improvvisa ad un piede e conclude che la sua paziente è infetta. Intanto, Noah cerca di rianimare senza successo il giovane Spencer (Nile Bullock), che muore all’improvviso dopo un banale incidente in auto. Dopo essere stato aggredito dal fratello, Noah decide di non sporgere denuncia contro il ragazzo. Quando Denise si riprende, Natalie intuisce che la paralisi di Will è collegata ad una zecca che ha sulla testa. A fine turno, Sarah decide di comprare una pistola.

Connor (Colin Donnell) scopre che Robin è stata fermata per furto nel negozio del padre. Connor contesta quindi la terapia di Sarah e pretende che Robin venga visitata da un altro medico. Intanto, Natalie si occupa di Nancy (Henny Russell), una donna che afferma di essere stata operata di appendicite da adolescente e che presenta tutti i sintomi della malattia. Il medico infatti scopre che la donna ha le tube legate, un intervento che la madre ha fatto fare a sua insaputa. Nel frattempo, Maggie (Marlyne Barrett) trova una soluzione per i doppi turni: coinvolgere i paramedici. Charles invece parla con la figlia dopo aver scoperto gli ultimi eventi. Quando Sarah reagisce ad un paziente arrabbiato con lo spray al peperoncino, Sharon decide di sospenderla per un tempo indefinito. Al suo ritorno a casa, Connor scopre invece che Robin non c’è più. Charles infatti l’ha aiutata a lasciare il Paese per permettere alla figlia di voltare pagina.

CHICAGO MED 3, ANTICIPAZIONI DEL 19 LUGLIO 2019

EPISODIO 7, “ACQUE TURBOLENTI” – Charles prende una decisione su un bambino nato con la dipendenza da eroina, ma Choi e Natalie criticano il suo punto di vista. Intanto, Connor continua ad accusare il colpo della partenza improvvisa di Robin,m mentre Sharon aiuta l’ex marito Bert a digerire la diagnosi terminale di Lyla.

EPISODIO 8, “TEMPISMO PERFETTO” – Una donna affetta da anoressia nervosa rifiuta il trattamento e Choi deve trovare il modo di aiutarla. Intanto, Sarah ritorna in ospedale in seguito alla sospensione e viene messa subito alla prova da Charles con un paziente bipolare. Connor invece scopre che uno dei suoi pazienti è stato trasferito con la forza, mentre Will cerca di conquistare il figlio di Natalie.

EPISODIO 9, “TERRENO SCIVOLOSO” – Il mentore della Bekker, Marvin Jaffrey, richiede un intervento rischioso senza anestesia ed il medico chiede il sostegno di Connor. Intanto, Choi e April chiedono l’intervento dei servizi per l’infanzia quando sospettano che un paziente possa aver subito degli abusi. Sarah invece decide di accompagnare Charles per una visita al carcere di Cook.



© RIPRODUZIONE RISERVATA