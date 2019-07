CHICAGO MED 3/ Anticipazioni 5 luglio 2019: al via i nuovi episodi del medical drama

CHICAGO MED 3, ANTICIPAZIONI DEL 5 LUGLIO 2019: LA SERIE TV

Al via Chicago Med 3 nella prima serata di Canale 5 di oggi, venerdì 5 luglio 2019. Il medical drama firmato Dick Wolf andrà in onda con i primi tre episodi, dal titolo “Sii sincero“, “Nessuna paura” e “Fidati del tuo istinto“. Ritroveremo il cast al completo, a partire da Charles (Oliver Platt). Abbiamo lasciato il suo personaggio in una situazione problematica al termine dello scorso capitolo, ma finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo. Nonostante i tentativi dell’aggressore di ucciderlo, lo psichiatra è riuscito a sopravvivere e presto tornerà in ospedale per gestire il suo reparto. In sua assenza, Reese (Rachel DiPillo) è riuscita ad ottenere una maggiore autostima per quanto riguarda le sue capacità. Come abbiamo già visto in precedenza, Sarah ha iniziato ad ostacolare Charles a causa del loro diverso modo di gestire i pazienti. Anche in questo terzo capitolo ci saranno numerosi attriti fra loro, così come fra Choi (Brian Tee) ed April (Yaya DaCosta). Intanto siamo arrivati alla resa dei conti fra la Manning e Halstead, che finalmente avranno modo di parlare a cuore aperto dei rispettivi sentimenti. Cupido ci metterà il suo zampino oppure per i personaggi di Nick Gehlfuss e Torrey DeVitto è arrivato il momento di dividersi per sempre? Un tema che gli ammiratori dello show conoscono piuttosto bene, visto che fra Natalie e Will ci sono stati diversi ritorni di fiamma, con conseguenze disparate. Anche Rhodes (Colin Donnell) ha il suo bel da fare dal punto di vista personale. Per il chirurgo ci sarà molto da fare, soprattututto per riuscire a separare la sua vita personale da quella professionale. Per riuscire ad essere finalmente libero e autonomo dovrà però coinvolgere se stesso negli attriti presenti fra Latham (Ato Essandoh) e la Bekker (Norma Kuhling). I due medici riusciranno a litigare anche in sala operatoria e per questo Rhodes dovrà intervenire perché ogni rancore possa svanire. Non possiamo inoltre che rimanere con il fiato sospeso per quanto riguarda uno dei personaggi ricorrenti della serie tv. Parliamo di Robin, la figlia del dottor Charles interpretata da Mekia Cox. Sappiamo che non se la passa molto bene dal punto di vista della salute e non solo per via del tumore, ma anche per le continue esplosioni di ira che nel corso della precedente stagione hanno travolto l’intero staff medico. Avremo modo di scoprire le sue evoluzioni fin dalla premiere, con il dubbio che possa ritornare il medico di un tempo. E soprattutto se riuscirà a riconciliarsi con Rhodes, che deciderà comunque di starle accanto anche in momento così delicato. Non possiamo però dimenticare che l’entrata in scena della Bekker, avvenuta nel finale precedente, potrebbe prevedere delle scintille amorose con Connor. Nel cast troveremo inoltre anche Noah Sexton, il personaggio interpretato da Roland Buck III che potrebbe invece puntare gli occhi sulla Reese.

CHICAGO MED 3, ANTICIPAZIONI DEL 5 LUGLIO 2019

EPISODIO 1, “SII SINCERO” – In seguito al tentato omicidio, Charles si prepara a testimoniare contro il suo aggressore. Intanto, Robin viene rilasciata dalla clinica per la riabilitazione, ma le preoccupazioni di Rhodes riguardo al suo comportamento non sono ancora terminate. Concluso l’anno sabbatico, la Manning è pronta a rimettersi al lavoro. Dovrà però affrontare Halstead e tutto ciò che provano entrambi per l’altro: il chiarimento sarà d’obbligo, anche se l’esito è piuttosto incerto. Nel frattempo, Choi e April sono alle prese con le dinamiche della loro nuova relazione. Non vogliono che il loro rapporto influenzi il lavoro di entrambi. La Bekker invece dovrà gestire un caso difficile che la porterà a pestare i piedi di Rhodes.

EPISODIO 2, “NESSUNA PAURA” – Il dottor Latham ha notato le difficoltà di Connor, sempre più impegnato nel cercare un equilibrio fra i problemi a casa e quelli al lavoro. Di fronte ad un paziente pronto per l’intervento, il medico deciderà di lasciare in disparte il suo pupillo. Intanto, Natalie e Will si occupano di una donna in stato interessante, ma scoprono che il futuro neonato è sottopeso e malnutrito. Un nuovo paziente spingerà invece la Reese e Charles a litigare ancora una volta sul trattamento da seguire, anche se sarà Sarah a farne le spese quando le verranno tagliate le gomme. In tutto questo, Maggie sembra giunta ad un imperativo: se April e Choi non si metteranno d’accorso sulle cure di un paziente, provvederà a dividerli.

EPISODIO 3, “FIDATI DEL TUO ISTINTO” – Una donna entra in coma in seguito ad una caduta e viene dichiarata cerebralmente morta. I genitori incolpano il figlio per via della cattiva influenza che avrebbe avuto sulla donna: Choi e Natalie verranno coinvolti nel dramma. Nel frattempo, Rhodes si preoccupa di trovare un accordo fra Latham e la Bekker in previsione di un intervento. Charles e Sarah invece si occupano di un paziente psicotico che afferma di avere qualcosa a livello fisico.



