CHICAGO MED 3 / Anticipazioni 9 agosto 2019: dov’è il figlio di Natalie?

Nella prima serata di oggi, venerdì 9 agosto 2019, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi del medical drama Chicago Med 3, in prima visione in chiaro. Saranno il 16°, il 17° e il 18°, dal titolo “Una sconveniente verità“, “Genitori” e “A dura prova“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: una giovane donna sviene mentre si trova in sala d’attesa e non si risveglia nonostante gli stimoli: Choi (Brian Tee) e Stohl (Eddie Jemison) sono in disaccordo sulla diagnosi. Charles (Oliver Platt) invece decide di dire la verità a Sarah (Rachel DiPillo) riguardo al disturbo di personalità del padre, mentre Noah (Roland Buck III) fa nascere la bambina di una donna che non sapeva di essere incinta. Nel frattempo, Natalie (Torrey DeVitto) scopre che la madre del suo paziente ha cercato di praticare il suicidio assistito da sola. Will () sceglie di avvisare la Polizia, ma questo spinge i familiari del ragazzo a togliergli il respiratore per provocarne la morte. Ava (Norma Kuhling) invece si infuria con Connor (Colin Donnell) quando scopre che le ha tolto la possibilità di un trapianto, dando la priorità al suo paziente.

Sharon (S. Epatha Merkerson) ordina la chiusura dell’ospedale quando un bambino viene rapito da una finta infermiera. Intanto Connor e Ava si trovano in un incontro con investitori: dato che Choi è l’unico disponibile per operare, sono costretti ad istruirlo via webcam. Connor però decide di entrare in ospedale tramite un condotto nei sotterranei. Nel frattempo, Maggie (Marlyne Barrett) prende una decisione rischiosa: incide una paziente per farle la tracheotomia. Will invece copre Natalie quando Sharon scopre che un paziente è morto a causa di un abuso di farmaci. Sharon però convoca il consiglio disciplinare. Mentre il bambino scomparso viene trovato, Sharon si trova costretta a sospendere Maggie dal lavoro, ma l’infermiera non ha rimorsi per aver salvato la vita a una paziente.

Dopo aver accettato che la sorella rimanga nel suo appartamento, Choi soccorre una ragazza trovata legata in casa sua. La madre crede che sia posseduta. Intanto, Latham (Ato Essandoh) e un equipe si occupano di due gemelle siamesi con problemi cardiaci. Connor però non è d’accordo sulla possibilità di sacrificare una delle bambine per far sopravvivere l’altra. Nel frattempo, Sharon trova una scappatoia per Maggie: dimostrare che poteva agire in quanto paramedico e non solo infermiera. Quando Latham accetta di operare le neonate, Connor decide di parlare con i genitori e li convince a seguire i suoi consigli. Maggie invece chiede l’aiuto di Barry (James Vincent Meredith) per ottenere una proroga della licenza scaduta. I genitori della paziente però decidono di non farle causa. Charles invece scopre che la paziente posseduta ha in realtà un trauma legato all’infanzia e agli abusi subiti dal padre. Quella sera, April (Yaya DaCosta) scopre che la sorella di Choi ha invitato delle persone in casa senza permesso.

EPISODIO 16, “UNA SCONVENIENTE VERITÀ” – Ava inizia a sentirsi sotto pressione quando lascia per sbaglio uno strumento chirurgico all’interno di un paziente. Intanto, Natalie e Charles scoprono che un paziente è ermafrodita e che presenta gli organi riproduttivi di entrambi i generi. April e Sarah invece sono alla ricerca del figlio di un paziente che sta per morire. Nel frattempo, Sharon scopre che il suo figlioccio è stato ricoverato e sospetta che sia legato ad un reato.

EPISODIO 17, “GENITORI” – Il padre della Reese inizia a sentirsi male: il cuore cede e Connor è costretto ad eseguire un intervento d’urgenza. Intanto, April e Noah credono che un paziente possa essere andato in overdose da fentanil senza saperlo. A causa di azioni dubbie sul posto di lavoro, Sharon dovrà sottoporsi all’indagine del Consiglio di Amministrazione. Natalie e Will invece entrano in disaccordo su come gestire i genitori di un bambino di dieci anni.

EPISODIO 18, “A DURA PROVA” – L’ospedale è di nuovo in emergenza: durante una festa che si sta svolgendo in un parco cittadino, alcune vittime vengono ferite a causa di una sparatoria. Vengono tutti ricoverati al Med, dove i medici vengono messi in difficoltà. Intanto, Natalie va nel pallone quando scopre che il figlio è scomparso in modo misterioso. Sharon invece è ancora in attesa del verdetto della Commissione, che potrebbe decidere di toglierla dalla guida della struttura ospedaliera.



