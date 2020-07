Chicago Med 4/ Anticipazioni 1 luglio: Stella riuscirà a sopravvivere?

CHICAGO MED 4, LA SERIE TV: LA TRAMA

Chicago Med 4 è pronto per tornare sul piccolo schermo di Italia 1 di oggi, mercoledì 1 luglio 2020, in prima Tv per le reti in chiaro. Il medical drama sarà protagonista di un crossover che unisce gli One Chicago, ovvero i tre show firmati Dick Wolf che fanno parte dell’universo seriale. Verrà trasmesso in particolare l’episodio 2, dal titolo “Dolorosi distacchi“, che inizierà con il secondo della settima stagione di Chicago Fire e si concluderà con il secondo della sesta stagione di Chicago PD.

Al centro del secondo episodio di Chicago Med 4 ci sarà Stella Kidd, il paramedico della Caserma 51 interpretato da Miranda Rae Mayo, che verrà portata d’urgenza in ospedale a causa degli ultimi eventi. Sembra che le sue condizioni di salute siano davvero gravi, tanto che lo staff medico teme per la sua vita. Nel corso della quarta stagione, lo show invece ha acceso le luci su Reese (Rachel DiPillo), la giovane dottoressa e mentore dello psichiatra Charles (Oliver Platt). Ancora una volta ci concentreremo sulla sua famiglia e sulle conseguenze che l’arrivo del padre avranno nella sua vita. Dall’altro lato invece abbiamo Will (Nick Gehlfuss) e la Manning (Torrey DeVitto), sempre più decisi a fare il grande passo. Sembra proprio che i due vogliano procedere verso il matrimonio, anche se i telespettatori sanno bene che le cose potrebbero andare in modo diverso. La traccia familiare riguarderà anche il dottor Choi (Brian Tee), alle prese con la sorella e il sospetto di April (Yaya DaCosta) che la ragazza faccia uso di sostanze stupefacenti. Chi dei due ha ragione? Choi non è disposto a credere che la sorella sia una tossicodipendente. Che dire invece di Rhodes (Colin Donnell)? Conosciamo molto bene il suo carattere fumantino, ma il medico questa volta troverà pane per i suoi denti. Sharon (S. Epatha Merkerson) infatti deciderà di usare l’ibrido su cui Rhodes è dovuto intervenire: la direttrice vuole diminuire i costi dell’ospedale e il medico non sarà d’accordo conla sua decisione. Ovviamente nel cast avremo modo di rivedere anche Maggie (Marlyne Barrett), ma questa volta ci sarà ben poco da dire sulla sua vita privata. Il suo intervento sarà marginale, mentre April diventerà protagonista di diversi momenti ad alto rischio.

ANTICIPAZIONI CHICAGO MED 4 DELL’1 LUGLIO 2020

EPISODIO 2, “DOLOROSI DISTACCHI” – Stella Kidd è gravemente ferita e viene trasportata al MED per un intervento urgente. Il paramedico potrebbe perdere uno dei polmoni e le conseguenze migliori di quanto potrebbe succedere dopo riguardano la perdita del posto di lavoro. In realtà i medici temono addirittura che possa non sopravvivere. Intanto, Halstead scopre che suo padre è stato ricoverato: l’uomo però non riuscirà a sopravvivere. Natalie e la Bekker invece si occupano di un paziente con gravi ustioni che avrà un lungo percorso da fare per poter guarire. In realtà i suoi genitori vorrebbero mettere fine alla sua vita. Nel frattempo, Charles si occupa di Otis, che potrebbe soffrire di stress post traumatico, mentre Choi si occupa di una paziente coinvolta in un incendio e che afferma di essere stata picchiata prima che il suo appartamento andasse a fuoco.



