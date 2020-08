Chicago Med 4/ Anticipazioni 20 agosto: i nuovi episodi fra uscite e new entry

CHICAGO MED 4, LA SERIE TV

Chicago Med 4 sbarca finalmente sul piccolo schermo di Italia 1: nella prima serata di oggi, giovedì 20 agosto 2020, andranno in onda tre nuovi episodi della serie tv medical drama. I telespettatori italiani hanno già avuto modo di avere un assaggio della quarta stagione diverse settimane fa, grazie al crossover che ha unito ancora una volta i tre show che compongono la One Chicago. Riprenderemo le fila dal primo episodio, dal titolo “La parte migliore di me“, per poi proseguire con il terzo, intitolato “Situazioni complicate” e infine il quarto, “Spalle al muro“. Come sappiamo ci saranno alcune novità in questo quarto capitolo. A partire dall’uscita di scena di Rachel DiPillo. Dopo aver interpretato a lungo Sarah Reese, l’allieva e protetta del dottor Charles (Oliver Platt), l’attrice ha scelto di lasciare il cast in via definitiva. Questo non vuol dire però che non ci saranno alcune news sul suo personaggio. Partiamo innanzitutto dal cliffhanger precedente: al termine della terza stagione, abbiamo lasciato Wll (Nick Gehlfuss) e Natalie (Torrey DeVitto) alle prese con una rinnovata serenità. Alla fine il medico ha fatto il grande passo e ha chiesto la mano della dottoressa, che per adesso non gli ha ancora dato una risposta definitiva.

Un’altra coppia in ballo riguarda quella formata da Connor (Colin Donnell) e Ava (Norma Kuhling): il primo ha ricevuto un importante offerta di lavoro e potrebbe lasciare la clinica in tempo breve. Dall’altro lato abbiamo Ethan (Brian Tee) ed April (Yaya DaCosta), ancora scossi dall’incursione della sorella del primo nella vita di entrambi. Naturalmente nel cast ci sarà anche Marlyne Barrett per il personaggio di Maggie Lockwood, mentre direttamente dal mondo di Pretty Little Liars ci sarà Ian Harding, che sarà fra i personaggi ricorrenti. Dal punto di vista della trama, la quarta stagione ci permetterà di seguire da vicino i problemi mai sopiti fra Ethan ed April, mentre Connor e Ava avranno finalmente quel chiarimento che attendiamo da tempo. Il passato di Halstead invece minaccerà da vicino la sua vita di coppia: qualcosa ci dice che Natalie accetterà la sua proposta, ma siamo sicuri che non cambierà idea?

CHICAGO MED 4 ANTICIPAZIONI DEL 20 AGOSTO 2020

EPISODIO 1, “LA PARTE MIGLIORE DI ME” – Charles deve fare i conti con il mancato ritorno di Sarah: è l’unico a sapere che la giovane non è rientrata al lavoro a causa sua. La Reese di contro ha fatto di tutto per aiutare la Polizia nell’arresto del padre, un serial killer. La frustrazione di Charles lo spingerà a sfogare la sua rabbia su uno studente di Medicina, che commetterà un grave errore. Choi intanto cerca di aiutare la sorella, tossicodipendente e con problemi con il gioco d’azzardo, ma la sua scelta influenzerà il benessere di April. Emily poi finirà in ospedale a causa di un malore.

EPISODIO 3, “SITUAZIONI COMPLICATE” – Halstead affronta la morte del padre, un uomo che era solito farsi tanti nemici. Il fratello scopre con sorpresa che Patrick lo ha sempre amato, anche se non è mai riuscito a dimostrare il suo affetto ai figli. Natalie nel frattempo ritorna in ospedale e si lascia affiancare da Curry, una tirocinante molto brava e rispettosa che si occuperà della gravidanza di una paziente. Le due scopriranno che il feto ha tuttavia una forma insolita.

EPISODIO 4, “SPALLE AL MURO” – Choi riesce finalmente ad incontrare il fidanzato della sorella, un incontro che ha voluto fin da quando ha scoperto che Emily era incinta. Il medico però non vedrà la loro relazione di buon occhio, visto che fra i due ci sono 20 anni di differenza. Intanto McNeal si occupa di una nuova paziente, che gli chiederà di sottoporla alla terapia del dolore. Choi però sospetta che voglia la cura solo per ottenere delle droghe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA