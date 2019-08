Chicago Med 4/ Anticipazioni stagione: Connor resterà o andrà via?

Chicago Med 4 è già andata in onda per la pay tv italiana su Premium Stories, giunti dunque all’epilogo della terza stagione in chiaro non c’è da farsi la domanda se si farà bensì quando la potremo vedere su Italia 1. Composta da 22 episodi è stata trasmessa dal 21 marzo al 15 agosto quando è andato in scena proprio il suo epilogo. Le anticipazioni ci parlano proprio di Connor e del suo futuro col pubblico che vuole cercare di capire quali risposte verranno date ai tanti quesiti aperti dalle ultime puntate. In molti pensavano che Connor si sarebbe trasferito, invece il suo futuro non dovrebbe essere lontano da Chicago. Ci si chiede poi se ci sarà il matrimonio Manstead. Attenzione però perché nelle prime puntate della quarta stagione sarà il momento anche di conoscere i nuovi personaggi, che avremo modo di apprezzare però solo man mano nel procedere della serie.

Chicago Med 4, Anticipazioni nuova stagione: i primi episodi

I primi due episodio di Chicago Med 4 si intitolano “La parte migliore di me” (Be my better half” e “Dolorosi distacchi” (When to let go). Nel primo Ava Bekker cercare di trattenere Connor, ormai deciso a lasciare il Chicago Med, scopriremo dunque la risposta a uno dei principali quesiti che si è posto il pubblico nella terza stagione. Ethan intanto riceverà delle notizie molto preoccupanti su sua sorella. Nel secondo episodio invece troveremo ancora un croosover con la serie Chicago Fire, pronti dunque a riabbracciare alcuni dei personaggi dell’altra serie tanto amati dai telespettatori. Una partenza dunque a razzo che non fa altro che promettere bene per la nuova stagione.

