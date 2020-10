Chicago Med 4/ Anticipazioni ultimi episodi 1 ottobre: Ava pronta a tutto per..

CHICAGO MED 4, ANTICIPAZIONI ULTIMI EPISODI 1 OTTOBRE

Ultimo appuntamento con Chicago Med 4 che questa sera torna su Italia1, a partire dalle 21.20 circa, con gli ultimi quattro episodi della stagione. Mediaset ha deciso bene di premere il piede sull’acceleratore chiudendo i conti con la serie di Dick Wolf in fretta, una settimana prima di quanto previsto. I fan questa sera si metteranno comodi per assistere agli episodi 19, 20, 21 e 22 dal titolo ‘Non ti lascerò mai’, ‘Più un male che un bene’, ‘In salute ed in malattia’ e ‘Un cuore coraggioso’ in cui un ragazzo armato tiene in ostaggio l’intero Pronto Soccorso per via del suo bambino. La donna che sta mettendo al mondo suo figlio vorrebbe darlo in adozione contro il suo parere e per fermarla ha deciso di fare questo gesto estremo che metterà a rischio tutti, anche il personale dell’ospedale al centro della serie. Chicago Med 4 continuerà a marciare contro Will e Natalie. Quest’ultima ha un nuovo fidanzato, Philip, ma il suo dottorino ha dei dubbi su di lui, fino a dove si spingerà per scoprire quello che ha? Intanto, Connor, dopo l’ennesimo litigio col padre, scopre di aver sbagliato tutto su di lui e sulla madre. Per lui arriverà una dolorosa scoperta destinata a sconvolgerlo, come andrà a finire per lui adesso che il paso di Pandora è scoperto? Gli ultimi episodi risponderanno a questa domanda?

CHICAGO MED 4, DOVE SIAMO RIMASTI

Negli episodi di Chicago Med 4 andati in onda la scorsa settimana, sempre su Italia1, mentre al Med è in corso una riunione ai piani alti, in corsia arriva una giovane 17enne, Jenny Simpson, che accusa dolori addominali e che viene affidata alle cure di Natalie e Ethan convinti che siano i sintomi riconducibili ad una gravidanza ma quando arriva la conferma degli esami, la ragazza chiede ai dottori di tacere la verità ai suoi genitori. Intanto, Connor si occuperà dell’intervento di un facoltoso paziente ma Ava non riesce davvero a mandarlo giù alzando di nuovo le tensioni e le temperature in corsia. Alla fine è proprio lei a spuntarla entrando in sala operatoria al fianco di Connor ma una telefonata interrompe l’operazione, Robin è sparita nel nulla. Qualcuno l’ha davvero rapita per avere in cambio dei soldi oppure si tratta di una truffa? Alla fine il dottore ha scoperto che la seconda opzione è quella vera e quando torna in ospedale Ava ha già finito l’intervento e questo lo spinge a pensare che possa esserci lei dietro tutto quello che è successo. E’ davvero questo quello che è avvenuto? Fino a dove si spingerà Ava per avere quello che vuole sempre e comunque?



