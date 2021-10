Chicago Med 5/ Anticipazioni 7 ottobre: il segreto della dottoressa Hannah Asher

Chiacago Med 5, anticipazioni 7 ottobre 2021

Questa sera, giovedì 7 ottobre, dalle 21.20 su Italia 1 vanno in onda quattro nuovi episodi della quinta stagione di “Chicago Med”, la serie tv che racconta le vicende intrecciate dei medici e degli infermieri del noto ospedale Chicago Medical Center. L’appuntamento di questa sera metterà l’attenzione sul dottor Will Halstead (interpretato da Nick Gehlfuss) alle prese con una difficile decisione. Nel primo episodio “Il dolore è per i vivi” all’ospedale arrivano due fratellini in condizioni critiche. Il dott. Charles preoccupato per le patologie psichiatriche del maggiore chiede ai genitori di prendere una decisione molto difficile. Will Halstead ha intrapreso una collaborazione con una struttura non autorizzata nella speranza di aiutare i pazienti affetti da dipendenze. Il dottore scopre che una delle donne in cura è la dottoressa Hannah Asher: Halstead denuncerà la collega o manterrà il segreto mettendo a rischio la vita dei pazienti?

Chicago Med 5/ Anticipazioni episodi oggi, 30 settembre: April dirà la verità?

Chiacago Med 5, Natalie e Crockett vengono rapiti da due malviventi

Nel secondo episodio dal titolo “Non sarà per sempre” Elsa Curry visita Xavier, un ragazzino in stato vegetativo in seguito a un incidente, e si accorge che i suoi arti rispondo agli stimoli. La specializzanda chiede un consulto al dott. Charles, facendo arrabbiare Lanik. Charles ipotizza che Xavier sia affetto da catatonia, un disturbo neuropsichiatrico che porta alla paralisi. Palancò con la mamma Vanessa e il compagno Alvin, il medico capisce che il ragazzino è rimasto traumatizzato dalla vita di Alvin, un poliziotto che ha subito numerose minacce. In “Non ti farò del male” Natalie e il dottor Charles si occupano di un attore che finge di essere il padre di una bambina e preferisce avvelenarsi piuttosto che dirle la verità. Infine nel quarto episodio “Nessuno può giudicare” Natalie e Crockett vengono rapiti da due malviventi. Il dottor Charles incontra una sua vecchia paziente affetta da schizofrenia, mentre Will va a trovare Hannah, che lo invita a non tornare.

LEGGI ANCHE:

Chicago Med 5/ Anticipazioni episodi 23 settembre: il fratello di April in pericoloChicago Med 5/ Anticipazioni primi episodi oggi, 9 settembre: Natalie e Will...

© RIPRODUZIONE RISERVATA