Chicago Med 5/ Anticipazioni episodi oggi, 30 settembre: April dirà la verità?

Chicago Med 5, anticipazioni episodi oggi, 30 settembre

Siamo nel bel mezzo di Chicago Med 5. La stagione è composta da soli 20 episodi e proprio oggi, 30 settembre, su Italia1, andranno in onda il 10, 11 e 12 dal titolo Non ha più importanza, La terra trema sotto di noi e La scelta di Salomone in cui sentiremo ancora parlare dei nostri dottori dal punto di vista sia lavorativo che personale. Al centro di tutto, specie del primo episodio, ci sarà ancora April che continuerà a riflettere su quello che è successo con Marcel. La bella dottoressa è indecisa sul da farsi e non sa nemmeno se dirlo ad Ethan ma sarà lui a sorprenderlo facendole una proposta sorprendente.

Ma se da una parte c’è chi pensa al futuro della propria coppia, dall’altra c’è chi non riesce ad andare avanti. Naturalmente stiamo parlando del Dr. Charles, in lutto per la perdita della moglie CeCe.

Chicago Med 5, April rivela del bacio ad Ethan?

Messi da parte i problemi personali, i dottori di Chicago Med 5 si troveranno alle prese con un incidente aereo che in poco tempo farà arrivare in ospedale diversi feriti, uno ustionato e in fin di vita. Secondo alcuni dettagli sembra che quest’ultimo sia in realtà il dottor Abrams e toccherà a sua moglie Michelle decidere se lasciarlo attaccato al respiratore o, come lui vorrebbe, lasciarlo andare.

April alla fine rivela ad Ethan del bacio e lui, dopo una prima reazione da uomo infuriato, decide di credere alla buona fede di sua moglie. A fine serata, uno scuolabus rimane coinvolto in un incidente e il dottor Marcel, insieme alla dottoressa Manning, è costretto a prendere una decisione difficile quando si trova davanti due bambini trafitti da una barra.

