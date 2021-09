Chicago Med 5/ Anticipazioni primi episodi oggi, 9 settembre: Natalie e Will…

Chicago Med 5, anticipazioni primi episodi oggi, 9 settembre

Dopo una serie di slittamenti e il piccolo antipasto andato in scena nel maxi crossover con Chicago PD e Chicago Fire, per Chicago Med 5 è arrivato il momento di debuttare su Italia1. L’appuntamento è fissato per oggi, 9 settembre, subito dopo il finale di Chicago Fire 8 con un doppio episodio dal titolo Nessuna normalità e Completamente al buio in cui il dottor Ethan Choi si imbatte nel pronto soccorso, dove il dottor Danial Charles apprende da Sharon non lo ha mai chiamato perché era la sua prima notte di nozze ma tutti sono preoccupati per Will e Natalie. In seguito all’incidente d’auto, lei subisce un trauma cranico e Will continua a darsi colpa di tutto. Nel frattempo, Ethan e April affrontano il problema della gravidanza, proprio mentre si prendono cura di un bambino che potrebbe diventare cieco.

A complicare le cose in corsia ci pensa la notizia del cancro di Maggie. Daniel cerca di vedere Will, ma lui scuote solo la testa. Quando quest’ultima inizia a vestirsi per andare via il dottor Connor Rhodes lo affronta dicendo che è un terribile paziente. Will gli dice che Natalie è salita in macchina per dirgli qualcosa ma non è riuscita a finire quando sono stati investiti dalla macchina.

Chicago Med 5, Natalie e Will in pericolo?

Prende il via da qui la movimentata serata in compagnia di Chicago Med 5 che proseguirà con il secondo episodio dal titolo Completamente al buio in cui una tempesta metterà in ginocchio la città e l’ospedale a causa di un blackout e il conseguente caos. Questo porterà i nostri dottori ad agire in condizioni estreme a cominciare proprio da un complicato intervento chirurgico che Marcel e Noah dovranno affrontare al buio. Anche per Natalie i colpi di scena non sono finiti e una volta essersi ripresa dall’incidente e tornata in corsia, ecco che rimane intrappolata in ascensore con un paziente che ha bisogno di un urgente intervento. Will, Maggie e Sharon hanno che fare con tre studentesse in preda a convulsioni, si tratta di epidemia?

