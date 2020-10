Chicago Med 5 si farà?/ Anticipazioni: 20 episodi in arrivo, ma l’attesa sarà lunga

La quinta stagione di Chicago Med si farà? Oggi, giovedì 1° ottobre, in prima serata su Italia 1, andranno in onda gli ultimi episodi di Chicago Med 4, la serie tv ambientata in un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center e che racconta la vita di medici ed infermieri le cui storie s’intrecciano anche con quelle dei pazienti che curano ogni giorno. La serie, amatissima negli Stati Uniti, è molto seguita anche in Italia e, in vista di scoprire il finale della quarta stagione, i fans si chiedono se Chicago Med 5 si farà. Tutti i seguaci della serie possono stare tranquilli. La quinta stagione di Chicago Med è già stata girata, ma prima che arrivi sui teleschermi italiani, sarà necessario aspettare molto tempo. Quando sarà trasmessa, dunque, la quinta stagione di Chcago Med?

CHICAGO MED 5 IN ONDA NELL’ESTATE 2021?

Chicago Med 5 non solo si farà, ma è già stata girata. I fans possono stare tranquilli perchè dopo il gran finale che andrà in onda questa sera su Italia 1, arriveranno i venti nuovi episodi della quinta stagione. La stagione è andata in onda su Premium Stories dal 14 febbraio al 26 giugno 2020, ma per vederla in chiaro su Italia 1, probabilmente si dovrà aspettare a lungo. La data più vicina è quella dell’estate 2021. Mediaset ha sempre trasmessa la serie durante i mesi estivi. La quarta stagione che si conclude questa sera, ha debuttato ad agosto e, probabilmente, anche la quinta stagione andrà in onda l’anno prossimo nello stesso periodo. L’attesa, dunque, sarà ancora lunga, ma gli appassionati di Chicago Med possono far partire il coutdown. Chicago Med 5 partirà esattamente dal gran finale della quarta stagione.



