Chicago Med 6/ Anticipazioni 19 agosto: Archer e Choi rivivono i traumi del passato

Chicago Med 6, anticipazioni episodi 19 agosto: Ethan e Will si scontrano su un paziente

Nuovo appuntamento con Chicago Med 6 nella serata di venerdì 19 agosto su Italia1. Secondo le anticipazioni sugli episodi in onda la prossima settimana, Ethan e Will avranno delle opinioni differenti su come dovranno trattare un paziente. Nel dettagli scopriamo che nell’episodio 6×10 dal titolo Tante cose sepolte, dopo aver curato un paziente sul campo, April fa il possibile per assistere il trattamento degli altri pazienti in ospedale. Nel frattempo, il dottor Choi e il dottor Halstead si trovano in disaccordo quando devono occuparsi di una donna incinta con il battito cardiaco irregolare. Inoltre, il dottor Marcel si trova a dover compiere un intervento chirurgico molto difficile quando deve rimuovere un pezzo di metallo che si è depositato nel torace di un uomo.

A seguire ci sarà l’episodio 6×11 intitolato Lasciarsi andare solo per tornare insieme. Stando alle anticipazioni, Ethan trova un aiuto preziosa dal dottor Varani per curare un famoso tennista che teme che la sua carriera possa finire. Intanto, i nuovi protocolli di Goodwin suscitano scalpore tra i medici.

Chicago Med 6, anticipazioni 19 agosto: Archer e Choi hanno flashback di guerra…

La serata del 19 agosto prosegue con un altro episodio di Chicago Med 6, il numero 6×12 intitolato Alcune cose valgono il rischio. Le anticipazioni ci svelano che le condizioni della madre di Carol peggiorano: i risultati rivelano un’insufficienza cardiaca. La dottoressa Manning prende in mano la situazione. Nel frattempo, il dottor Charles si prende cura di un paziente che in precedenza era entrato in contatto con del veleno.

Archer e Choi si trovano ad operare sul campo, ma l’esperienza e il vedere i soldati feriti, riporta alla mente dei due flashback di guerra, quando insieme hanno servito in Afghanistan. Più tardi, il dottor Choi inizia a notare che il dottor Archer sta iniziando a soffrire di disturbo da stress post-traumatico…

