Chicago Med 6/ Anticipazioni ultima puntata 2 settembre: Will e Carol, finale tra colpi di scena!

Chicago Med 6, anticipazioni ultima puntata 2 settembre 2022

Chicago Med 6 si avvia verso il gran finale. La sesta stagione del medical drama ideato da Dick Wolf e Matt Olmstead per la NBC, che fa parte del franchise televisiva su Chicago, torna su Italia 1 la prossima settimana con gli ultimi due episodi. Il primo, l’episodio numero 15, si intitola ‘Storie, segreti, mezze verita’, bugie‘ e vedrà Crockett nel mezzo di una crisi. Il medico teme infatti di aver commesso un errore chirurgico quando un paziente trapiantato di recente arriva con complicazioni.

Fabrizio Corona, battuta sulla somiglianza con Andrea Iannone "Cosplayer"/ "Non sapevo di stare con Elodie"

Intanto Carol è di nuovo in pericolo. Will e Natalie saranno di nuovo fianco a fianco per cercare di aiutarla e correggere il loro torto. Ma le difficoltà per Will non finiranno qui perché dovrà affrontare un grave fatto che lo riguarda in prima persona.

Chicago Med 6, gran finale su Italia 1: cosa accadrà nell’ultimo episodio?

Chicago Med 6 chiude venerdì 2 settembre con il sedicesimo ed ultimo episodio. Cosa ci riserverà il gran finale di questa sesta stagione non priva di colpi di scena? L’ultimo episodio vedrà, come accennato, ancora Will come protagonista. L’uomo dovrà infatti fare i conti con i suoi errori e ammettere di aver rubato un farmaco del trial: cosa ne sarà della sua carriera? L’ospedale come riuscirà ad uscire da un problema che intacca la sua serietà? In tutto questo Carol riceve una notizia che può cambiarle la vita: di cosa si tratta? La temperatura si alza e non poco in questo finale di stagione di Chicago Med, pronto a regalare all’affezionato pubblico nuovi stravolgimenti. L’appuntamento è per venerdì prossimo, 2 settembre, su Italia 1.

Britney Spears svetta alla #1 su iTunes Italia/ Amadeus la ospita a Sanremo 2023?

LEGGI ANCHE:

Reazione a catena, campioni e Ultima Catena 26 agosto/ I Novanta e passa eliminati, web attacca "Boicottati!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA