Chicago Med 7/ Anticipazioni puntata 1 giugno 2023: Hammer in una situazione scomoda

Chicago Med 7, due nuovi episodi su Italia 1

Questa sera, giovedì 1° giugno, alle 22.50 su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi della settima stagione di “Chicago Med”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende dei medici e degli infermieri del Gaffney Chicago Medical Center. Nel 2020 la serie è stata rinnovata per la sesta, settimana e ottava stagione (già trasmessa negli Stati Uniti) e ad aprile 2023 è stata annunciata la nona stagione:

Chicago Med 7: dove e quando va in onda/ Cast, streaming e trama

“Comprendiamo la connessione emotiva che il nostro pubblico ha con questi personaggi e non vediamo l’ora di portare altre storie in primo piano nella prossima stagione”, ha dichiarato Lisa Katz, President, Scripted Programming, NBCUniversal e Streaming. Stasera andranno in onda due episodi di “Chicago Med 7”: “Il primo a cambiare”, il terzo della stagione, e “Una situazione di grande confusione”, il quarto. Ecco le anticipazioni.

Chicago Med, anticipazioni 26 agosto/ Goodwin ha un incidente: situazione critica

Chicago Med 7, anticipazioni “Il primo a cambiare”

Nell’episodio “Il primo a cambiare” di “Chicago Med 7”, in onda in prima visione su Italia 1, la dottoressa Hammer si trova in una situazione scomoda quando il marito di una paziente, e uno dei maggiori donatori finanziari dell’ospedale, agisce in modo inappropriato nei suoi confronti. Halstead e Scott si occupano di una paziente che mente sul suo blog riguardo allo stato del suo Lupus. Intanto Taylor, Charles e Marcel cercano di convincere un paziente ad accettare un intervento chirurgico salvavita.

Chicago Med 7, anticipazioni “Una situazione di grande confusione“

Alle 23.35 su Italia 1 andrà in onda un nuovo episodio di “Chicago Med 7”, dal titolo “Una situazione di grande confusione”. Maggie, il dottor Hammer e il dottor Taylor sono scettici su un paziente che afferma di avere un cancro terminale. Il dottor Hammer esegue i test e scopre che il paziente è sano e non ha alcun tumore. Dott. Il dottor Charles aiuta Dylan con un suo amico di vecchia data a cui è stata da poco diagnosticata la schizofrenia. Il dottor Halstead continua la sua indagine sul dottor Cooper che riceve tangenti presentando una nuova idea per l’ospedale.

Chicago Med 6/ Anticipazioni 19 agosto: Will contro Ethan sulle cure di una paziente

© RIPRODUZIONE RISERVATA