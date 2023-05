Chicago Med 7: dove e quando va in onda/ Cast, streaming e trama

Chicago Med 7: le prime due puntate da domani, 25 maggio, su Italia 1

La seconda serata di Italia 1 è pronta a regalare ai telespettatori le nuove puntate inedite di Chicago Med 7. La nuova stagione della serie Tv andrà in onda a partire da questa sera 25 maggio e sempre alle ore 23.00. Come nel caso del crossover Chicago Fire, è previsto un doppio appuntamento e la trama delle prime due puntate è stata ampiamente rivelata. I fan del medical drama dovranno fare a meno di Yaya DaCosta e Torrey DeVitto che diversi mesi fa hanno confermato la loro scelta di lasciare Chicago Med.

Chicago Med, anticipazioni 26 agosto/ Goodwin ha un incidente: situazione critica

A partire da questa sera, 25 maggio, torna l’appuntamento con le storie avvincenti di Chicago Med con l’attesissima settima stagione. L’appuntamento è fissato per ogni giovedì alle ore 23.00, sempre con due puntate. L’esordio del medical drama sarà scandito dagli episodi: Non tutto è sempre reale e Mi sostieni o mi lasci andare. Il primo titolo racconterà il ritorno di Will Halstead in ospedale per dare manforte a Goodwin per una nuova indagine misteriosa. Nel secondo appuntamento i protagonisti Dylan e Charles saranno alle prese con un caso particolarmente ostico: una bambina affetta da depressione cronica e con istinti suicidi.

Chicago Med 6/ Anticipazioni 19 agosto: Will contro Ethan sulle cure di una paziente

Chicago Med 7, cast e streaming: il medical drama disponibile integralmente su Now Tv e Sky

Chicago Med 7, salvo l’assenza di Yaya DaCosta e Torrey DeVitto, non ha subito stravolgimenti particolari dal punto di vista del cast. Confermata la presenza di Steven Weber nei panni del dottor Dean Archer; nel merito delle novità spicca l’approdo nel medical drama di Guy Lockard e di Kristen Hager, entrambi con il ruolo di nuovi medici. Il programma completo della settima stagione di Chicago Med prevede ben 22 puntate, tutte legate dal filo rosso della trama principale ma con il format consolidato degli episodi slegati in riferimento alle questioni sanitarie.

Chicago Med 6, anticipazioni puntata 26 agosto 2022/ Halstead è ad un bivio e...

Chicago Med 7 sarà disponibile per la visione attraverso molteplici modalità; in primis, il suo ritorno – come anticipato – è previsto per giovedì 25 maggio alle ore 23.00 con le prime due puntate della nuova stagione. Per lo streaming on demand è possibile osservare tutte le avvincenti storie del medical drama su Now Tv e Sky. Inoltre, le puntate che saranno trasmesse su Italia 1 in seconda serata saranno offerte per la visione in streaming anche su Mediaset Infinity.











© RIPRODUZIONE RISERVATA