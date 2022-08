Chicago Med, anticipazioni 26 agosto/ Goodwin ha un incidente: situazione critica

Anticipazioni Chicago MED 26 agosto: Goodwin ha un incidente in auto

Andiamo subito a leggere le anticipazioni Chicago Med per quanto riguarda la puntata del 26 agosto. Nuovi episodi appassionanti e turbolenti su Italia 1, dove i nostri protagonisti devono fare i conti con colpi di scena e avvenimenti inattesi. Nel primo episodio, intitolato Relazioni, la direttrice sanitaria del Gaffney Chicago Medical Center, Sharon Goodwin, ha un brutto incidente automobilistico in cui rimane coinvolto un bambino.

Entrambi finiscono in ospedale in condizioni critiche e soprattutto il piccolo paziente appare fin da subito in condizioni molto gravi. Secondo il dottor Choi il bimbo rischia delle preoccupanti conseguenze a causa delle lesioni riportate. La direttrice sanitaria, che appare poi fuori pericolo, comincia ad accusare forti sensi di colpa.

Chicago MED, anticipazioni 26 agosto: sospetti su Will

Sempre nel corso del primo episodio, alcuni farmaci spariscono dall’ospedale. Le colpe ricadono su Will, che però non sa nulla della vicenda. Maggie, invece, continua la ricerca della figlia data in adozione. Nel frattempo la dottoressa Manning e il dottor Halstead, sono alle prese con una paziente decisamente difficile e scontrosa. Archer e April, invece, devono curare un paziente che ha problemi legati ad un’ostruzione urinaria. Nel secondo episodio, intitolato Una pillola rosa, una pillola blu, i medici hanno in cura un paziente che, sostiene di aver ingoiato una pasticca rosa per risvegliarsi dalla realtà manipolata della pellicola.

Chicago MED, anticipazioni 26 agosto: Maggie ritrova sua figlia ma…

Sempre nella puntata di Chicago MED del 26 agosto la mamma di Natalie accusa un fastidioso malessere e scopre di essere vittima di una lunga serie di effetti collaterali dei farmaci. Marcel, invece, ha in cura una coppia rimasta coinvolta in uno scontro da armi da fuoco. Maggie, invece, può trascorrere del tempo insieme a sua figlia, che è anche nuova praticamente in ospedale. Questo legame, però, crea non pochi problemi in tutto il reparto.











