Anticipazioni Chicago P.D. 11, puntata del 22 luglio 2024: alto rischio per Torres

Proseguono le indagini delle serie televisiva statunitense spinn-off di Chicago Fire e dalle anticipazioni sulla puntata di Chicago P.D. 11 di oggi, 22 luglio 2024 svelano che al centro delle trame dei due episodi di puntata ci saranno Torres e Atwater. Nel dettaglio, il primo episodio si intitola Fuga e vedrà l’agente Torres ritornare dal congedo. Tuttavia non sarà un ritorno tranquillo perché immediatamente sarà coinvolto in un’indagine sotto copertura ad alto rischio, incentrata su un caso di traffico di droga. Durante una normale operazione di controllo del traffico, il detective Atwater e Torres si troveranno improvvisamente coinvolti in un inseguimento automobilistico.

Invece di fermarsi, l’automobilista fuggirà portando la polizia a una corsa sfrenata che terminerà tragicamente con la morte dell’uomo. Inizieranno, così, le indagini per scoprire la sua identità e all’interno della sua auto verranno trovati diversi mattoni di eroina: il defunto stava trasportando la droga per un noto spacciatore locale, Rafael Perez. Sarà Torres, a questo punto, l’incaricato di entrare nel circolo di Perez fingendo di essere un vecchio amico del corriere morto: per farsi accettare, però, Perez dovrà superare alcuni importanti prove. La sua astuzia gli permetterà di ottenere un incarico come corriere per Perez e di incontrare Gloria, la moglie del boss: la donna di rivelerà importante ai fini dell’indagine.

Chicago P.D. 11, anticipazioni della puntata di oggi: Teresa rischia la vita

Il secondo episodio della fiction di Italia 1 si intitola Una frazione di secondo e dalle anticipazioni sulla puntata del 22 luglio 2024 di Chicago P.D 11 si scopre che al centro della trama ci sarà il detective Kevin Atwater. Quest’ultimo sarà coinvolto in una serie di rapine a gioiellerie che mettono alla prova la sua fiducia nelle proprie capacità. Mentre pranza con suo padre, poi, sentirà dei rumori provenienti da una gioielleria vicina e precipitandosi sulla scena, si troverà di fronte a due ladri armati. Nonostante i suoi sforzi, i rapinatori uccideranno due persone e riusciranno a fuggire.

Deluso e amareggiato da se stesso, Atwater, con l’aiuto del team, analizzerà le telecamere di sicurezza e scoprirà che Teresa Westbrooke, la moglie di una delle vittime, ha visto uno dei ladri senza la maschera. Tuttavia la donna per paura di ritorsioni si rifiuterà di collaborare. Nel frattempo le rapine continuano e ci saranno altri morti e così, determinato a ottenere giustizia, il detective tornerà da Teresa e la minaccerà di arrestarla per ostruzione alla giustizia se non collabora. Teresa, sotto pressione, riconoscerà uno dei rapinatori nelle foto mostrate dalla polizia. La squadra riesce a catturare il sospetto, ma lui riesce a far arrivare un messaggio al suo complice, informandolo del tradimento: Teresa rischia la vita.

Chicago P.D 11, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

L’undicesima stagione di Chicago P.D ha preso il via lunedì scorso, 15 luglio 2024, con primi due episodio. Nella puntata precedente della fiction di Italia1 si è scoperto che Upton ha collaborato con un team anti-crisi per una situazione tutt’altro che banale mentre Ruzek dopo il suo coinvolgimento in una sparatoria è stato sollevato ha iniziato a sondare il terreno per un reintegro e la situazione di stress ed il sentirsi un fallito lo fanno riavvicinare al gioco d’azzardo. I nuovi episodi della serie crime andranno in onda ogni lunedì in prima serata su Italia1 ma possono essere visti anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.