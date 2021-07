Chicago P.D. 7/ Anticipazioni episodi oggi 23 luglio: Voight di nuovo nei guai?

Chicago P.D. 7, anticipazioni episodi oggi, 23 luglio

Chicago P.D. 7 torna in onda questa sera con ben tre episodi a pochi giorni dal crossover che ha visto protagonisti anche i pompieri di Chicago Fire e i dottori di Chicago Med. La cavalcata in onda su Italia1 continua e anche oggi, 23 luglio, Voight e i sui saranno protagonisti nel prime time con gli episodi 5, 6 e 7 dal titolo, rispettivamente, Il custode di mio fratello, Falso positivo e L’informatore in cui sentiremo parlare di decisioni difficili da prendere ma anche di vittime e morti e non solo ‘accidentali’, uno della squadra finirà nei guai in questi nuovi episodi? La risposta arriverà solo questa sera quando, a partire dalle 21.20 circa, avremo a che fare con una rapina. Due rapinatori hanno preso di mira la zona di Albany Park finendo sotto la lente degli agenti ma le cose peggioreranno quando nel loro ultimo colpo in un ristorante ci scapperà il morto, a quel punto toccherà a Voight e i suoi indagare, cosa scopriranno?

Chicago PD 7/ Anticipazioni episodi oggi, 16 luglio: Voight è un assassino?

Chicago P.D. 7: Voight di nuovo nei guai?

La serata in compagnia di Chicago P.D. 7 continuerà con gli episodi 7 e 8 in cui proprio il capo dell’Unità Intelligence si troverà davanti ad una scelta complicata. Quando due bambini verranno uccisi, Crawford proverà a convincerlo a cambiare metodo usando un nuovo sistema di riconoscimento facciale, a quel punto lui dirà di sì sconvolto dal caso e pronto a tutto per cercare l’assassino delle due piccole vittime, ma siamo sicuri che questo non giocherà di nuovo a suo sfavore? Sarà’ l’episodio dal titolo L’informatore a chiudere la serata quando Hailey decide di coinvolgere un suo informatore di vecchia data, Cameron, nella caccia a dei fabbricanti di Carfentanil. Purtroppo le cose non andranno come previsto e l’uomo morirà, Hailey agirà per vendetta e sensi di colpa?

LEGGI ANCHE:

Chicago P.D. 7 Anticipazioni/ La nuova stagione già in onda su Sky, quando in chiaro?Chicago P.D./ Anticipazioni 28 e 21 agosto: "Vicini nel dolore", "Il volto del diavolo", "Uno sprazzo di luce"

© RIPRODUZIONE RISERVATA