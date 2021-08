Chicago P.D. 7/ Anticipazioni episodi oggi, 27 agosto: spari sulla folla, chi morirà?

Anticipazioni Chicago PD 7 episodi oggi, 27 agosto

Chicago P.D.7 torna in onda oggi, 27 agosto, a pochi giorni dal crossover con Chicago Fire 8 e di nuovo con ben due episodi in cui ci saranno nuovi casi da risolvere ma anche questioni personali da affrontare per i nostri agenti. Violenza domestica e Prima della caduta sono gli episodi della serie in onda questa sera su Italia1 ad un passo dal finale di settembre e sarà allora che Hank trova un bambino di notte fuori in un parco con una ferita al petto e un adulto già cadavere.

A quel punto chiama subito i soccorsi e si accorge che tutto è frutto di una sparatoria andata ben oltre l’obiettivo principale. La squadra inizia ad indagare sul caso guardando un video raccolto dal parco e tutto sembra portare ad un primo sospetto che Hank rintraccia in un locale. Lamar, questo il suo nome, nega ogni suo coinvolgimento in quanto è successo e così l’agente prova a chiedere aiuto ad un amico, Frank, che conosce tutti i ragazzi del quartiere.

Chicago PD 7, una sparatoria e una vittima mettono Voight nei guai?

Prende il via da qui la movimentata serata in compagnia di Chicago P.D. 7 che, regalata al pubblico la risoluzione del primo caso di violenza domestica, si concentrerà sul secondo episodio dal titolo Prima della caduta in cui sarà Voight il vero protagonista. Il personaggio interpretato da Jason Beghe, da sempre protagonista della serie, finirà al centro di tutto quando si ritroverà nel bel mezzo di una sparatoria in cui la vittima è Brooks Campbell, capo di una gang, i Rollin’ Avers.

Durante il conflitto a fuoco rimane ferita anche una bambina e sarà lui a salvarle la vita prima di affidarla ai dottori. A quel punto prenderanno il via le sue indagini ma entrano in gioco competenze e limiti di giurisdizione da rispettare e anche il capo della Omicidi, Paul Staples, ha intenzione di mettere le mani sul caso.

