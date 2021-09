Chicago P.D. 7/ Anticipazioni ultimi episodi oggi, 3 settembre: Ruzek protagonista

Chicago P.D. 7, anticipazioni ultimi episodi oggi, 3 settembre

Ultimo appuntamento con Chicago P.D. 7 che torna in onda oggi, 3 settembre, con ben tre episodi dal titolo Confini, Segreti sepolti e Il silenzio della notte. Proprio quest’ultimo segnerà la fine della stagione in corso ponendo le basi per l’ottava che è già andata in onda negli Usa e su Mediaset Premium/ Sky nei mesi scorsi. L’appuntamento è fissato per oggi, 3 settembre, su Italia1 a partire dalle 21.20 circa con ben tre episodi in cui Voight e i suoi faranno del loro meglio per riuscire ad arrivare a capo di una questione di droga.

Chicago P.D. 7/ Anticipazioni episodi oggi, 27 agosto: spari sulla folla, chi morirà?

A quanto pare il caso riguarderà un noto cartello e questo cambierà le carte in tavola in corsa. Ruzek arriva per incontrare il detective Tierney riguardo a una vittima collegata al caso Rodriguez a cui sta lavorando confermando che Gael Rodriguez è il capo di un’organizzazione di trafficanti di droga. Dall’altro lato c’è la vittima, inzuppata di acido, si chiamava Isabel Pena. La ragazza di Gael Rodriguez, Hanna, dice a Voight che lo chiamerà se trova qualcos’altro, ma cosa?

Chicago PD 7/ Anticipazioni episodio oggi 25 agosto: Roman in crisi

Chicago P.D. 7, Ruzek testimone di un rapimento ad un passo dal finale

Nel secondo episodio della serata in compagnia di Chicago P.D. 7 dal titolo Segreti sepolti, Ruzek è ancora una volta al centro dell’azione quando si rivela essere il testimone del rapimento di una donna. Il team cerca di raggiungerlo per cercare di evitare il peggio ma alla fine le cose si complicano ancora e tutti rischiano grosso ad un passo dal vero finale di stagione.

Nell’episodio finale, Atwater è sotto copertura e sta cercando di lavorare al meglio fino a quando si trova faccia a faccia con una vecchia conoscenza. In particolare, l’agente va sotto copertura e incontra Hill che lo perquisisce e lo invita all’interno di un edificio, è a quel punto che si trova faccia a faccia con Tom Doyle, cosa succederà a quel punto?

Chicago P.D. 7/ Anticipazioni episodi 6 agosto: rapinatori e spacciatori per Voight

© RIPRODUZIONE RISERVATA