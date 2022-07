Chicago P.D. 8, anticipazioni puntata 11 luglio/ Burgess in pericolo: Voight…

Chicago P.D, anticipazioni puntata 11 luglio

Non c’è estate senza le avventure dei poliziotti di Chicago P.D. che tornano in onda lunedì 11 luglio, in prima serata su Italia 1, con gli ultimi due episodi dell’ottava stagione nel corso della quale la squadra guidata dal sergente Hank Voight (Jason Beghe) sono andate avanti concentrandosi sui vari casi che hanno sconvolto la città. Il gran finale dell’ottava stagione regalerà nuovi colpi di scena al pubblico che dovrà aspettare prima di poter vedere gli episodi della nona stagione in chiaro.

Dopo varie indagini, cosa accadrà nel gran finale dell’ottava stagione? Burgess che ha portato avanti le pratiche dell’adozione scegliendo come tutore Ruzek riuscirà a realizzare il suo sogno? Upton, timorosa di mettere da parte il proprio lavoro per l’amore, metterà un punto alla storia con Halstead o deciderà di dividersi tra lavoro e vita privata provando a non deludere nessuno?

Chicago P.D., le anticipazioni degli episodi “La cosa giusta” e “Dall’altra parte”

Nel primo episodio del finale di stagione di Chicago P.D. 8 dal titolo “La cosa giusta“, in città, una spietata banda criminale i cui affari sono arrivati ovunque sta seminando terrore in città. Voight e la sua squadra, con i pochi indizi che hanno tra le mani, provano a smascherare la banda e i suoi traffici. Nel frattempo, il vice sovrintendente Samantha Miller ripensa alle sue decisioni di cui sembra essersi pentita.

Nel secondo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Dall’altra parte“, la squadra di Voighe indaga su un pericoloso e spietato giro criminale. Per riuscire a fermare i responsabili, tutti gli uomini della squadra devono tirare fuori la loro astuzia ed esperienza. Intanto Burgess si ritrova a dover affrontare una situazione pericolosa che potrebbe essere pericolosa anche per la sua incolumità.

