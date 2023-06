Chicago P.D. 9 anticipazioni 9 giugno 2023/ Scontro tra Burgess e Ruzek! Joshua ucciso per ordine del boss?

Anticipazioni Chicago P.D. 9: la nuova stagione riparte con un mistero ed un omicidio. Che fine ha fatto Makayla?

Comincia ufficialmente Chicago P.D. 9 e questa sera, venerdì 9 giugno, possiamo finalmente goderci su Italia1 i primi due episodi dal titolo Scomparsa e Più Vicini. Le anticipazioni della prima puntata rivelano che Hank Voight e tutti i suoi collaboratori saranno impegnati in una complessa e pericolosissima indagine per smascherare un potente boss della criminalità organizzata. Nel primo episodio in onda questa sera su Mediaset, la squadra di poliziotti deve capire che fine abbia fatto Makayla.

La bambina, che avevamo visto nelle ultime puntate della stagione precedente, è infatti scomparsa nel nulla. Dopo le prime verifiche, i nostri protagonisti non hanno dubbi: è stata rapita. Per le operazioni di ricerca, tuttavia, emergeranno forti contrasti da Burgess e Ruzek. I colleghi ed ex fidanzati avranno degli aspri diverbi in merito a questo caso e la loro divisione rischierà di complicare ulteriormente le indagini.

Chicago P.D. 9, nuovo caso pericoloso per Hank. Anticipazioni prima puntata: c’è il boss dietro la morte del giovane Joshua?

Oltre all’episodio Scomparsa, Chicago P.D. 9 propone la puntata intitolata Più vicini. Le anticipazioni rivelano che mentre Upton e Halstead controllano l’esterno della Carabo Bakery assistono ad un terribile omicidio. Un giovane di nome Joshua, infatti, viene colpito da diversi proiettili e muore accasciandosi al suolo.

Dopo i primi accertamenti, i nostri protagonisti scoprono che la vittima è un ex affiliato ad una gang dalla quale da tempo cercava di smarcarsi definitivamente. Nel corso di questa puntata, i protagonisti cercano di capire chi ci sia dietro il suo omicidio. Secondo Hank e la sua squadra, il mandante potrebbe essere il temibile Javier Eskano, boss della gang Los Temidos.

