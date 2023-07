Chicago PD 10, anticipazioni puntata 14 luglio 2023/ Guai in vista per Kevin…

Chicago PD 10: anticipazioni puntata 14 luglio

Questa sera, venerdì 14 luglio in prima serata su Italia 1, torna l’imperdibile appuntamento con Chicago PD 10 – spin off del franchise omonimo – con due nuovi appassionanti episodi. La decima stagione della serie tv è ricca di indagini scandite da mistero e colpi di scena, senza dimenticare intrecci umani con riferimento ai protagonisti e alle loro vicende personali. Come anticipato, la decima puntata che andrà in onda questa sera sarà scandita da due episodi: “Nuvola Rosa” e “Empatia”.

Anticipazioni Chicago PD 9, puntata 5 settembre/ Hailey salva la persona sbagliata?

La trama degli episodi di questa sera – venerdì 14 luglio – di Chicago PD 10 seguono la falsariga di quanto visto nelle stagioni e puntate precedenti. Nuovi crimini metteranno in difficoltà i detective dell’unità 21 che tra omicidi e azioni illegali avranno più di qualche problema. La scorsa settimana ci eravamo lasciati con il caso della signora Torres trovata inspiegabilmente senza vita e con Jay ancora alle prese con la sparizione di Watt.

Chicago PD 9/ Anticipazioni 29 agosto: Voight a caccia dei Los Temidos

Chicago PD 10: anticipazioni episodi “Nuvola Rosa” e “Empatia”

Chicago PD 10 – in onda questa sera, 14 luglio, in prima serata su Italia 1 – torna con due nuovi episodi: “Nuvola Rosa” e “Empatia”. Il primo sarà dominata dai percorsi psicologici dei protagonisti con particolare riferimento ad Hailey. Il tentativo di distrarsi dai pensieri rivolti a Jay, tuffandosi nel lavoro estenuante, non darà proprio i frutti sperati. Nel frattempo, in una fabbrica fuori città, nel bel mezzo di un’operazione verrà trovata una donna legata e vittima di ripetuti abusi.

Chicago PD 9/ Anticipazioni 22 agosto: Halstead e Voight ricattano North

Il secondo episodio di Chicago PD 10 – in onda questa sera, venerdì 14 luglio – la squadra dell’unità 21 sarà alla ricerca di una banda che si occupa principalmente di furti di veicoli, ma con fare piuttosto violento. Per Kevin e Adam non sarà semplice trovare gli indiziati, soprattutto quando con alcuni sospetti nascerà una forte colluttazione. Durante la rissa partirà in maniera involontaria un colpo d’arma da fuoco che ferirà a morte uno dei ragazzi, Johnny. A questo punto, la famiglia del giovane tenterà in tutti modi di vendicarlo ai danni di Kevin.

Dove vedere Chicago PD 10

Come anticipato, questa sera – venerdì 14 luglio – andrà in onda una nuova puntata di Chicago PD 10 con due imperdibili episodi. Gli appassionati potranno seguire in diretta tv le appassionanti dinamiche dell’unità 21 in prima serata su Italia 1. Inoltre, sia le puntate di questa sera che le precedenti sono disponibili sulla classica app per lo streaming: Mediaset Infinity. Le puntate della decima stagione di Chicago PD 10 sono anche disponibili su Sky Serie in prima visione assoluta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA