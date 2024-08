Chicago PD 11, anticipazioni 5 agosto 2024 su Italia 1: scontro con un’organizzazione malavitosa

Lunedì 5 agosto 2024, a partire dalle ore 21:20, vengono trasmessi sulle frequenze di Italia 1 due appassionati appuntamenti con la serie televisiva Chicago PD 11, diretti dal regista Chad Saxton e con la partecipazione dei diversi personaggi ormai diventati molto famosi tra il pubblico italiano come Elias Koteas, Amy Morton, Jason Beghe, Marina Squarciati, Patrick John Flueger, Jesse Lee Soffer, Jon Seda, Tracy Spiridakos e Sophia Bush.

Nero a metà 3, anticipazioni 3a puntata 5 agosto 2024 (replica)/ Carlo indaga sull'omicidio di un malvivente

Le vicende che riguardano il distretto di polizia della città di Chicago riprendono da una serie di controlli che vengono effettuati nelle varie zone periferiche allo scopo di riuscire ad intercettare un’organizzazione malavitosa che si occupa principalmente del controllo gli affari illeciti piuttosto remunerativi come nel caso della droga. Tutto nasce da una serie di controlli che vengono effettuati soprattutto sul traffico cittadino e che permettono a due agenti solerti come Torres e Atwater di ritrovarsi improvvisamente impelagati in un inseguimento per assicurare la giustizia dei malviventi. Torres, inoltre, dopo essersi riposata durante un congedo, deve occuparsi nuovamente di questioni relative al traffico di droga a Chicago. Per lei c’è un’operazione che presenta un coefficiente di rischio estremamente elevato mentre invece Atwater è alle prese con una banda di criminali che stanno mettendo a ferro e fuoco le principali gioiellerie della città.

Anticipazioni Segreti di famiglia, 9a puntata 11 agosto 2024/ Chi ha ucciso Inci? Engin accusa Yekta

Anticipazioni Chicago PD 11: cosa accade nei due episodi

Intanto, nella nuova puntata di Chicago PD 11 su Italia 1, oggi 5 agosto 2024, vanno avanti le indagini da parte della Torres che sta fruendo della preziosa collaborazione di Gloria Perez per riuscire a capire le varie dinamiche e arrestare così i principali responsabili dell’organizzazione che si occupa dello spaccio di droga in città. Gloria è una pedina molto preziosa in quanto era compagna di Rafael Perez, ossia l’indiscusso numero uno della droga sulle due tracce da tempo c’era polizia. L’obiettivo è quello di cogliere sul fatto oppure ottenere delle prove schiaccianti che possano permettere di procedere con l’arresto.

Anticipazioni Mina Settembre 3: grandi novità per Serena Rossi/ Trama nuove puntate: ci sarà colpo di scena

Le indagini e l’intera operazione si dimostra più complicata nel momento in cui la Torres si lascia coinvolgere dai sentimenti. I suoi cedimenti mettono a repentaglio non solo l’operazione ma anche e soprattutto la sua sicurezza è quella della sua collaboratrice che ormai ha fatto una scelta ben precisa.