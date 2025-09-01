Anticipazioni Chicago PD 12 prossima puntata - 8 settembre 2025 - in onda su Italia 1: l’intelligence è ad un passo dal colpo più atteso!

Le emozioni sono tutt’altro che all’apice; le anticipazioni Chicago PD 12 per la prossima puntata dell’8 settembre 2025 raccontano di risvolti a dir poco clamorosi per i protagonisti. Mentre si alternano casi giornalieri da analizzare e risolvere, lo scontro con Reid raggiunge il momento nevralgico. L’intelligence è finalmente giunta a capo dei suoi loschi affari e attende solo un passo falso per agire a colpo sicuro. La realtà dei fatti, però, potrebbe essere ancor più oscura di quanto messo in preventivo.

Le anticipazioni Chicago Pd 12 per la prossima puntata dell’8 settembre 2025 partono dall’episodio ‘Diritti d’immagine’. Al centro della scena troviamo Cook che dovrà cimentarsi in un caso agli antipodi con i suoi precedenti impegni; il suo obiettivo sarà quello di fare da tramite per informazioni nevralgiche nel merito di un caso efferato di rapina e omicidio. Si tratta di una circostanza particolarmente scabrosa a causa del coinvolgimento di una vera e propria celebrità nell’ambito dello sport agonistico.

Ruzek in difficoltà, colpo di scena nello scontro con Reid… Anticipazioni Chicago PD 12 prossima puntata 8 settembre 2025

Il secondo episodio della serata racconta di una situazione spinosa per Ruzek; suo malgrado, si ritroverà ad assistere ad un terribile incidente su un ponte ricoperto di ghiaccio a causa di un improvviso calo delle temperature in città. Ciò che l’uomo non aveva messo in preventivo è che la situazione potrebbe essere legata ad un affare losco e ancor più scabroso della fatalità di quanto accaduto.

Le avventure dei protagonisti non conoscono resa; le anticipazioni Chicago PD 12 per la prossima puntata dell’8 settembre 2025 raccontano di uno scontro tumultuoso con protagonista una vecchia conoscenza per la squadra: Ortero! L’intelligence si metterà immediatamente all’opera per comprendere le reali intenzioni del malvivente ma c’è un colpo di scena che qualcuno non aveva messo in preventivo. Nel frattempo, si intensifica lo scontro con Reid che ora è ad un passo dall’essere incastrato.

