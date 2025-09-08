Chicago PD 13 si farà: anticipazioni stagione, quando in onda in Italia! Nuovi personaggi, addii e Voight in difficolta dopo l'uccisione di Reid...

Anticipazioni Chicago PD 13, spoiler sulla tredicesima stagione: Voight in difficoltà per la morte di Reid

Non c’erano dubbi ma adesso che sta andando in onda l’ultima puntata della dodicesima stagione è arrivata la conferma: Chicago PD 13 si farà e nei mesi scorsi sono anche uscite le anticipazioni Chicago PD 13 più salienti e importanti. Innanzitutto va premesso che la serie ripartirà dal punto in cui si interrompe questa stagione: l’uccisione di Reid, lo sconvolgente colpo di scena che avrà un importante impatto su tutto il corso delle trame e delle vicende dei protagonisti. Chapman, da parte sua sarà sempre più convinto che abbia avuto un ruolo chiave nell’omicidio e questo scatenerà una tensione sempre più crescente tra i due e lo stravolgimento del loro rapporto non solo umano ma anche professionale.

E non è tutto perché dalle anticipazioni Chicago PD 13 si scopre che Voight, intanto, tenterà di ricostruire l’Unità Intelligence: Burgess e Torres hanno perso i loro distintivi a causa dei fascicoli di Reid, ma Voight spera di poter ribaltare le accuse dimostrando la corruzione di Reid. E poi ancora va aggiunto che grazie al trailer sull’universo One Chicago diffuso in questi giorni trovano conferma i rumor dei mesi scorsi. Entra nel cast Arienne Mandi, attrice che vestirà i panni della nuova agente con un background militare Naomi Kerr, descritta come un elemento impulsivo e indipendente — una vera “mina vagante” pronta a scuotere l’equilibrio dell’unità.



Quando va in onda Chicago PD 13: anticipazioni, numero puntate e come vederlo in Italia

Svelate le anticipazioni più importanti di Chicago PD 13 non resta che ricordare quando va in onda. Negli stati uniti la trasmissione è prevista esattamente a partire da mercoledì 1 ottobre 2025 sulla NBC. In Italia, invece, la data di quando va in onda Chicago PD 13 non c’è tuttavia si ipotizza che possa seguire lo schema delle precedenti stagioni e dunque venire trasmessa su Sky Uno a partire dalla fine del 2025 e i primi mesi del 2026 e poi in chiaro su Italia 1 in pieno periodo estivo. Gli episodi previsti sono 22 suddivisi in 10/11 puntate ed infine si segnala che il cast è stato confermato salvo l’addio di due personaggi: Charlie Reid, morto sul finire della precedente stagione e l’agente Kiana Cook.