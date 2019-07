CHICAGO PD 5 / Anticipazioni 18 luglio 2019: Voight smaschera Ruzek?

CHICAGO PD 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 18 luglio 2019, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi della serie crime Chicago PD 5 in prima tv per le reti in chiaro. Saranno il settimo, l’ottavo e il nono, dal titolo “Nel mirino“, “Politica” e “Il mostro“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimaana scorsa: durante un’operazione sotto copertura, l’informatore di Ruzek (Patrick John Flueger) viene ucciso ed i sospetti ricadono su Kurtis (Lawrence Adimora), il trafficante con cui era in affari. Quando Andre (Clifford McGhee) viene collegato al delitto, la squadra cattura la sua compagna per spingerlo a parlare. L’uomo però insulta Upton (Tracy Spiridakos) e Ruzek lo colpisce in preda alla rabbia. Il fratello dell’informatore viene ucciso poco dopo e fra i presenti sulla scena del crimine c’è anche Jordan (Kylen Davis), il fratello di Atwater (LaRoyce Hawkins). Dopo aver parlato con il Procuratore, Voith (Jason Beghe) assiste da lontano ad un incontro fra Antonio (Jon Seda) e un Procuratore. Suggerisce poi a Ruzek di mentire sull’aggressione a Andre. Poco dopo, Atwater scopre che Jerome potrebbe riconoscere l’assassino di Roland (Brian Michael). Riconosciuto Kurtis, Atwater è sul punto di sparagli, ma si ferma nonostante l’invito di Voight a farsi giustizia da solo.

L’Intelligence indaga su una gang locale e trova un bambino vietnamita rinchiuso in un capanno con i cadaveri di due coetanei. La madre adottiva di Quan (Ethan Nguyen) confessa di aver usato un sito di sostegno per accordarsi con un’altra coppia. La squadra crea un blitz: Burgess (Marina Squerciati) e Atwater si fingono dei genitori in difficoltà per incontrare una coppia interessata. Il padre di Quan però rischia di compromettere l’operazione. Poco dopo, alcuni ragazzi del quartiere aggrediscono la sorella di Atwater. Jerome decide di uccidere i responsabili quella sera, ma Atwater riesce a fermarlo. Si scopre poi che i bambini rapiti vengono venduti sul dark web al migliore offerente. Appostati per acciuffare il colpevole, Alvin (Elias Koteas) informa il capo che Antonio ha avuto un contatto con Woods (Mykelti Williamson). Il detective gli confessa poi di non aver parlato, nonostante i sospetti dei piani alti.

Una famiglia viene aggredita in casa e l’Intelligence trova un forte quantitativo di droga sulla scena del crimine. Il caso viene collegato alla squadra di Sean McGrady (Wil Traval), ma Upton ha delle riserve sulla collaborazione con il collega. Grazie all’unico testimone sopravvissuto, la squadra scopre che il killer potrebbe essere Quinton Kane (Sharrieff Pugh), leader di una gang locale. Alcune ore dopo, Upton risponde ad una richiesta di soccorso di McGrady, che viene ucciso in una zona deserta. Quando vengono trovate delle prove contro Kane, Price (Wendell Pierce) chiede a Voight di incontrarlo da soli perché sicuro della sua innocenza. A caso concluso, Upton scopre che McGrady era stato accusato di sottrazione indebita e che l’agente si sia in realtà suicidato. Avrebbe rubato una fialetta di sangue di Kane dal magazzino delle prove per incolparlo del reato. Giorni dopo, Woods rivela a Ruzek di avere delle prove contro di lui e lo convince a fare la spia su Voight.

CHICAGO PD 5 ANTICIPAZIONI DEL 18 LUGLIO 2019

EPISODIO 7, “NEL MIRINO “- L’Intelligence indaga sul rapimento di numerosi ragazzi e sulle gang che potrebbero esserci dietro. Voight ed i suoi uomini si ritrovano a lottare contro il tempo per trovare un ragazzo rapito. La pista porta poi i detective fino ad un ex ranger dell’esercito e Halstead convince Voight a mandarlo sotto copertura per agire dall’interno.

EPISODIO 8, “POLITICA” – Il Consigliere Graynor, un amico di Voight, viene trovato svenuto in una stanza d’albergo con una ragazza ucraina morta. Quando la squadra scopre che la vittima potrebbe essere stata uccisa con un’iniezione letale, Burgess si trova in difficoltà per riuscire a destreggiarsi fra il caso e le indagini del fidanzato che sta lavorando con i federali.

EPISODIO 9, “IL MOSTRO” – La squadra indaga sulla morte della figlia del giudice Wells, alla ricerca di un grosso traffico di roga. Intanto, Voight non ha ancora smesso di cercare la possibile talpa che si trova all’interno del Distretto e che sta cercando di farlo incastrare da Woods. Alcune tracce sembrano portarlo verso l’identità della spia.



