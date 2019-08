CHICAGO PD 5/ Anticipazioni del 15 agosto 2019: un piano per salvare Olinsky

CHICAGO PD 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 15 agosto 2019, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi di Chicago PD 5 in prima tv per le reti in chiaro. Saranno il 17°, il 18° e il 19°, dal titolo “Punto di rottura”, “Fantasmi” e “La vendetta”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: l’Intelligence di Voight (Jason Beghe) e la Caserma di Boden (Eamonn Walker) assistono nei rispettivi quartieri generali l’intervista in tv di Trudy (Amy Morton). Il Sergente infatti è stata chiamata per parlare delle fake news e questo dà modo alle due squadre di prenderla un po’ in giro. Poco dopo, lo studio in cui si trova viene colpito da una tremenda esplosione. Prima di morire, una delle vittime svela che il pacco bomba le è stato consegnato da Eric Mitchell. Quest’ultimo tuttavia viene ucciso poco dopo da un altro ordigno: secondo Severide (Taylor Kenney) l’esplosivo è stato realizzato grazie al C4 ad uso militare. Dopo aver trovato una foto del possibile sospettato, l’Intelligence diffonde l’immagine e i social media esplodono puntando il dito contro Mark, un ex agente di sicurezza che sembra corrispondere al profilo del sospettato. Atwater (LaRoyce Hawkins e Ruzek (Patrick John Flueger) credono tuttavia che sia innocente: Mark quella mattina ha buttato fuori dallo studio un uomo che aveva minacciato una delle reporter.

Intanto, Trudy realizza subito che un pacco appena arrivato alla reception della Polizia contiene un’altra bomba e riesce a fermarsi prima di poterlo aprire. Si scopre che il sospettato è Shepherd, un uomo contro cui la giornalista si è scagliata anni prima nel suo blog di gossip. L’uomo infatti ha perso il suo lavoro e ha dovuto divorziare. L’ex moglie inoltre si è suicidata a causa degli eventi. Shepherd inoltre ha registrato nell’ultimo periodo un video in cui si scaglia contro i media, definendoli responsabili per quanto gli è accaduto. Solo che l’Intelligence non riesce a trovarlo, anche se scoprono un legame fra il sospettato e George Lehr, colui che potrebbe avergli venduto l’esplosivo. Intanto, Dawson (Jon Seda) inizia la sua personale lotta contro i social media. Scopre infatti che la figlia ha un secondo account dove pubblica foto che non gli vuole far vedere, fra cui una in cui è ubriaca. Scopre però che la ragazza è innocente e che si è recata ad una festa solo per riportare a casa gli amici che avevano alzato il gomito. In base a questo, Antonio decide di scusarsi con Mark per le false accuse e scopre che i vandali hanno distrutto la sua casa, ferendo anche la figlia. Upton (Tracy Spiridakos) trova invece un modo per avvicinare Lehr senza insospettirlo: coinvolgere Gabriela (Raymund) e Brett (Kara Kilmer) in base ad un intervento fatto sull’uomo in precedenza. Boden però non sembra d’accordo con il piano di Voight.

CHICAGO PD 5, ANTICIPAZIONI DEL 15 AGOSTO 2019

EPISODIO 17, “PUNTO DI ROTTURA” – L’Intelligence indaga sull’omicidio di un Assessore e del figlio. Voight ed i suoi uomini sospettano che il quartiere possa essere stato corrotto e che gli abitanti siano coinvolti nell’attentato. Intanto, Olisnky scopre che sul corpo della vittima di Voight è stato ritrovato il suo DNA. Woods non esita a dargli un ultimatum: deve confessare tutto.

EPISODIO 18, “FANTASMI” – Uno spacciatore di meth e vecchia conoscenza di Upton finisce nel mirino della squadra. Upton è costretta quindi a rispolverare il suo vecchio alias per riuscire a scoprire di più sul traffico di droga ed eliminare un anello della catena. Intanto, Voight decide di darsi da fare per aiutare Olinsky a tirarsi fuori dai guai. Sembra che solo un alleato esterno possa evitare il peggio.

EPISODIO 19, “LA VENDETTA” – Una serie di rapine domestiche obbliga la squadra a fare i conti con una vittima che potrebbe essere anche colpevole. Nel frattempo, Voight dà personalmente la caccia ad un testimone che possa discolpare Alvin dalle accuse. Servono anche delle prove per confermare la sua innocenza, ma ogni strada sempre un vicolo cieco. Voight inizia a fare i conti con se stesso: è disposto a sacrificare l’amico solo per non ammettere di essere lui il colpevole del delitto?



