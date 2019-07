CHICAGO PD 5/ Anticipazioni del 25 luglio 2019: chi ha rapito Atwater?

CHICAGO PD 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 25 luglio 2019, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi di Chicago PD 5 in prima tv per le reti in chiaro. Saranno il 10°, l’11° e il 12°, dal titolo “La tana del coniglio“, “Senza scrupoli” e “Il rapimento“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Ruzek (Patrick John Flueger) decide di non eseguire gli ordini di Woods (Mykelti Williamson). Halstead (Jesse Lee Soffer) invece si offre volontario per infiltrarsi in una gang quando scopre che un Ranger potrebbe essere legato a dei rapitori di bambini. Grazie ad un informatore, Antonio (Jon Seda) realizza che avranno a disposizione solo 48 ore per chiudere il caso. Mentre Jay entra in contatto con Luis Vega (Carlos Miranda), Voight (Jason Beghe) e Antonio scoprono che il padre del bambino ricicla denaro per una gang. Durante la sparatoria successiva, Luis viene colpito in testa, ma la squadra salva il bambino. Quella sera, Woods non accetta le uniche prove che Ruzek ha intenzione di dargli, mentre Jay decide di non dire la verità alla sorella di Vega riguardo alla sua identità.

Jay rivela a Voight che gli Affari Interni lo hanno convocato per una rissa accaduta mentre era sotto copertura per il caso precedente. L’Intelligence indaga poi sul delitto di una ragazza ucraina uccisa nella stanza d’albergo del Deputato Graynor (Scott Bryce). Quando la stessa arma del delitto viene usata per ferire la madre della ragazza, Voight scopre da Irina (Ana Alexander) che la figlia veniva costretta a derubare gli uomini più ricchi dalla mafia di Odessa. Burgess (Marina Squerciati) però fa l’errore di condividere le informazioni con Matt (Zach Appelman), spingendo Voight a riprenderla duramente. Price (Wendell Pierce) inoltre mette sotto pressione Hank perché gli consegni delle foto per screditare Graynor. In seguito ad un secondo errore, Kim decide di usare il fidanzato come pedina per risolvere il caso. Quella sera, Voight consegna le prove a Price.

Mentre Ruzek riceve una nuova visita di Woods, Upton (Tracy Spiridakos) segue una spacciatrice che muore poco dopo per overdose e si scopre che si tratta della figlia di un Giudice. Il caso riguarda una serie di morti sospette e Burgess entra sotto copertura per arrestare un sospettato. L’uomo però viene ucciso poche ore dopo aver ottenuto l’immunità parziale. Dopo aver visto Voight nascondere i soldi della vittima, Ruzek controlla le prove elencate nel rapporto. Intanto, la squadra scopre che il colpevole dei delitti è Barrett (Michael Trucco), il cugino di un medico da cui ha ricevuto le prescrizioni di ossicodone. Barrett però rivela che il vero assassino dello spacciatore è il giudice. In assenza di prove, Voight chiede all’amico un favore che gli dà la conferma del tradimento di Ruzek, poche ore dopo che il detective si è rifiutato di venderlo a Woods.

CHICAGO PD 5, ANTICIPAZIONI 25 LUGLIO 2019: EPISODI 10, 11, 12

EPISODIO 10, “LA TANA DEL CONIGLIO” – La relazione segreta fra Jay e Camila prende una piega inaspettata quando il detective assiste all’omicidio di un agente della DEA sotto copertura. In seguito, Halstead scopre che Camila è un bersaglio, ma è indeciso sulla possibilità di dirle la verità. Intanto, Voight chiede a Ruzek di collaborare con lui per eliminare la minaccia di Woods.

EPISODIO 11, “SENZA SCRUPOLI” – In base agli ultimi eventi, Voight è costretto a chiedere ad Halstead di sottoporsi a delle sedute psicologiche e non essere operativo sul campo. In base ad alcune informazioni confidenziali, Burgess segue una pista di omicidio che porta ad un giro di prostituzione, ma rischierà di mettere in pericolo il suo informatore. Per risolvere alcuni problemi, sarà costretta a chiedere l’aiuto di Ruzek.

EPISODIO 12, “IL RAPIMENTO” – Atwater viene rapito mentre è in visita di un ex criminale e si ritrova accusato di aver rubato della droga. L’Intelligence lavora per trovarlo prima che sia troppo tardi, mentre Atwater lotta per la propria sopravvivenza quando scopre una connessione fra il rapitore ed il suo passato.



