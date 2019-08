CHICAGO PD 5/ Anticipazioni dell’1 agosto 2019: Antonio fra amori e inganni

CHICAGO PD 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 1 agosto 2019, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi di Chicago PD 5 in prima tv per le reti in chiaro. Saranno il 13°, il 14° e il 15°, dal titolo “Caccia al mostro“, “L’inno” e “Donne“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Jay (Jesse Lee Soffer) entra in crisi quando si scopre che un’amica di Camila (Anabelle Acosta) uccisa ad una festa è in realtà di un’agente della DEA. Intanto Voight (Jason Beghe) chiede a Ruzek (Patrick John Flueger) di consegnare a Woods (Mykelti Williamson) il video che lo incromina e gli svela di aver promosso Atwater (LaRoyce Hawkins) detective al posto suo. Nel corso delle indagini Upton (Tracy Spiridakos) scopre invece che Jay ha una relazione con Camila, ma accetta di mantenere il segreto. Dopo aver negato di essere coinvolta nel delitto, Camila diventa la principale indiziata quando uno spacciatore fa il suo nome. Durante un nuovo incontro, Camila confessa di aver parlato dei suoi sospetti sull’agente uccisa al suo superiore. La ragazza però viene arrestata nel blitz dell’Intelligence e scopre la verità su Jay. Quella sera, Woods aggredisce Adam e gli rivela che le prove contro Voight sono nulle.

Un’informatrice chiede l’aiuto di Burgess (Marina Squerciati) per trovare la sua amica (Isabelle) e le parla di un delitto collegato ad una clinica abusiva. Upton riesce ad ottenere delle informazioni grazie al suo contatto Raul (Danny Garcia), mentre emerge una nuova vittima. Si scopre così che i due casi sono collegati a Damien Soto (Andhy Méndez), un protettore. Kim calca quindi la mano perché Sienna (Maryam Basir) le fornisca una aggancio, ma la ragazza viene uccisa. L’Intelligence riesce poi ad entrare in contatto con Isabelle, ma Damien riesce a fuggire e Kim organizza una trappola. La squadra però deve ancora trovare sei ragazze scomparse che fanno parte del suo giro e Upton sceglie di non coinvolgere oltre Raul, sollevando le critiche di Kim. Voight sfrutta però un trucco e trova un complice di Damien. Quella sera, Jay decide di essere sincero con la psicologa, mentre Burgess e Adam finiscono per baciarsi.

Mentre sta svolgendo delle indagini personali, Atwater viene rapito e adotta la sua identità di copertura. Viene imprigionato con Jo Baker (Mekhi Phifer), il padre del ragazzo che ha ucciso in una sparatoria. Con sole 36 ore a disposizione, Kim e Antonio scoprono che Reimundo Morales (Jesse Garcia) ritiene i due colpevoli di una rapina legata alla droga. Quando la sua vera identità sta per essere scoperta, Kevin riesce a depistare i criminali fingendo di essere uno spacciatore e permettendo loro una grossa somma. Organizza così un incontro con l’alias di Adam, ma qualcosa va storto e Antonio è costretto ad uccidere uno dei rapitori prima che possa sparare a Kim. Intanto, Kevin uccide l’ultimo criminale, ma deve anche convincere Jo a non sparargli. Riesce a fermarlo solo riferendogli le ultime parole del figlio.

CHICAGO PD 5, ANTICIPAZIONI DELL’1 AGOSTO 2019

EPISODIO 13, “CACCIA AL MOSTRO” – Un’agente di San Salvador, Marcella, si unisce alla squadra per indagare su una gang del suo Paese. Antonio rimane coinvolto nel caso a causa della morte di un commerciante che conosce da diversi anni ed inizia in parallelo una relazione con l’agente in visita. Intanto, Voight scopre che Woods potrebbe finalmente avere le prove per incastrarlo per omicidio. Kim invece inizia ad avere dei sospetti su Marcella.

EPISODIO 14, “L’INNO” – Wood e Voight entrano di nuovo in contrasto a causa del delitto di un adolescente afroamericano. Il ragazzo faceva parte di una protesta contro la Polizia e questo scalderà gli animi in città. Le indagini prenderanno una piega inaspettata quando Woods scopre che anche la figlia Brianna è coinvolta nel caso con il suo ragazzo.

EPISODIO 15, “DONNE” – L’Intelligence inizia a indagare su un caso di omicidio quando viene ritrovato il corpo di una ragazza rapita. Individuato il responsabile, si scopre tuttavia che qualcuno li ha preceduti e lo ha ucciso dopo averlo castrato. Le indagini spingono quindi la squadra a cercare fra le gang cittadine per scoprire chi abbia davvero ucciso le due vittime.



