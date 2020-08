Chicago PD 6/ Anticipazioni 11 agosto: un grave lutto per Burgess

CHICAGO PD 6, LA TRAMA: DOVE SIAMO RIMASTI…

Nella prima serata di Italia 1 di oggi, martedì 11 agosto 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Chicago PD 6 in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il 19° e il 20°, dal titolo “Quello che avrebbe potuto essere” e “Sacrificio“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: mentre Burgess (Marina Squerciati) si sveglia al fianco di Blair (Charles Michael Davis), Price (Wendell Pierce) mette in guardia Voight (Jason Beghe) sul fatto che Kelton cercherà di mettere i bastoni fra le ruote all’Intelligence. Più tardi, Adam (Patrick John Flueger) e Upton (Tracy Spiridakos) guidano l’informatrice Lexie (Cynthia Rodriguez) durante un incontro con uno spacciatore. Dopo aver concluso la missione, la ragazza scompare e le indagini si concentrano su Stinson, il proprietario del club in cui lavora. Il caso diventa più difficile quando si scopre che Lexie potrebbe essere stata aggredita da un serial killer che ha già eliminato tre ballerini. Identificato Steven Sawyer, la squadra inizia una caccia all’uomo che porta al ritrovamento di Lexie ancora in vita. Price viene ferito a colpi d’arma da fuoco durante un’uscita con Voight e la squadra riesce a fermare subito il sospettato.

Secondo la moglie di Ray, i colpevoli però si nascondono fra i suoi avversari politici. Una volta fuori pericolo, Pierce rivela di aver ricevuto delle minacce da un uomo che in passato aveva spinto a comprare alcuni edifici in una zona emergente. Voight però si concentra sull’auto usata per la sparatoria, che porta fino ad una guardia carceraria che viene ritrovata morta. La pistola usata per un’altra aggressione porta invece fino a Drew Bayless, ex combattente in Afghanistan. L’uomo però fa il nome di Darius Tatum, in carcere prima della maggiore età a causa del giudice Anderson, a cui ha sparato. Quando Darius viene ritrovato, la squadra deve convincerlo a lasciare andare alcuni bambini che tiene in ostaggio. L’uomo si lascia uccidere poco dopo dalla SWAT. Voight scopre da Halstead (Jesse Lee Soffer) che c’è stata una sparatoria di gruppo. Price rivela solo in un secondo momento che il loro sospettato è Winton, un ex detenuto. Il quartiere viene messo a ferro e fuoco e Kelton spinge il pedale sull’acceleratore perchè l’Intelligence fermi la guerra fra gang in tempi brevi.

Intanto, Blair informa Kim di essere in partenza per tre settimane. Antonio (Jon Seda) e Adam invece cercano di convincere il giovane Eric a presentarsi all’incontro con il rivale Brackton. Entrambi però si accusano a vicenda come responsabili della sparatoria. In seguito l’Intelligence identifica Lamar Cooke, un diciassettenne con una fedina penale piuttosto sporca. Kelton diffonde subito la notizia alla stampa dopo la sua cattura e rivela anche la presenza di un testimone importante. La squadra è quindi costretta a far fuggire Alicia e a rinunciare alla sua versione. Per impedire un’altra sparatoria, Voight è costretto a parlare con Eric e Brackton ancora una volta.

CHICAGO PD 6, ANTICIPAZIONI DELL’11 AGOSTO 2020

EPISODIO 19, “QUELLO CHE AVREBBE POTUTO ESSERE” – Il fidanzato di Burgess viene ucciso e la squadra inizia ad indagare sui casi di droga che stava seguendo. Le indagini però mettono in luce qualcosa di sordido presente nella vita della vittima: stava lavorando per Kelton. I servizi segreti vengono coinvolti nel caso, mentre Atwater cerca di consolare Burgess. Adam scopre poi che Blair aveva organizzato un incontro in un bar noto per il traffico di droga.

EPISODIO 20, “SACRIFICIO” – Adam e Upton indagano su una serie di rapine collegate al mondo della droga e a una coppia di fronte ad un bivio. I sospetti si dirigono verso i Night Lords e Antonio decide di fare le sue indagini, scoprendo che la gang è in possesso di un forte quantitativo di dolorifici. Ruzek va sotto copertura per entrare in contatto con la gang, ma Brennan non vede la cosa di buon occhio. Ad un passo dal concludere la vendita, Adam è costretto a rinunciare a causa dell’arrivo improvviso di una pattuglia.



