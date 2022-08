Chicago PD 9/ Anticipazioni 22 agosto: Halstead e Voight ricattano North

Chicago PD 9, anticipazioni puntata 22 agosto: il ricatto di Halstead e Voight

Nuovo appuntamento con Chicago PD 9 nella serata di lunedì 22 agosto. Anche stavolta la polizia di Chicago, l’unità di pattuglia e l’unità d’intelligence, si troveranno a lottare contro il crimine nelle sue strade. Stasera andranno in onda due nuovi episodi. Secondo le anticipazioni dell’episodio 9×09 dal titolo Una via d’uscita, il team di Voight di troverà a indagare su un caso sospetto di traffico sessuale, ma non solo. L’episodio inizierà con due uomini sparano all’autista di un autobus e poi si danno alla fuga insieme a una ragazza di nome Willa.

Sul luogo del crimine, Jay trova uno strano messaggio nella mano della vittima: l’autista stava cercando di aiutare una ragazza in difficoltà credendola vittima di traffico sessuale. Le indagini portano la squadra in un motel, dove Willa viene ritrovata con una ferita all’addome. Portata in ospedale, ben presto si capisce che la ragazza non era vittima di traffico sessuale, ma trasportava ovuli di eroina nello stomaco… Intanto, le ombre sulla morte di Roy Walton tornano a minacciare Halstead e Voight, che trovano il modo di ricattare North e costringerlo a non portare avanti le indagini sulla sua morte.

Chicago PD 9, anticipazioni puntata 22 agosto: un caso delicato di pedofilia per la squadra

La serata con Chicago PD 9 continua con l‘episodio 9×10 intitolato Sana e salva. Secondo le anticipazioni, la squadra indagherà sulla sparizione di Brianna, una bambina di 7 anni, scomparsa nel nulla mentre sta giocando in giardino. I primi sospetti ricadono su Charlie, uno dei vicini, che fornisce ai detective un alibi non valido e inoltre ha precedenti per pedofilia. A incastrarlo ci sarebbero anche le telecamere di sorveglianza che lo riprendono andare in auto proprio verso il vialetto in cui è scomparsa la bambina: e l’ora coincide con il rapimento.

Ruzek è convinto della sua colpevolezza ed è deciso a incastrarlo, utilizzando anche metodi poco ortodossi per convincerlo a parlare. Si decide quindi di interrogare Charlie e altri testimoni del caso; una persona però rivela una svolta nelle indagini quando dichiara di aver visto la piccola in compagnia di un uomo che non corrisponde alla descrizione di Charlie. La ricerca quindi si sposta su una Honda bianca e il suo proprietario…











