Chicago PD 9/ Anticipazioni 29 agosto: Atwater prende una decisione sul suo futuro

Chicago PD 9, anticipazioni puntata 29 agosto: Atwater decide sulla sua vita privata e professionale…

Nuovo appuntamento con Chicago PD 9 nella serata di lunedì 29 agosto. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, l’unità di pattuglia e l’unità d’intelligence, che di volta in volta si trovano a lottare contro il crimine nelle sue strade. Stasera andranno in onda due nuovi episodi. Secondo le anticipazioni dell’episodio 9×11 dal titolo Bugie, l’Unità di Voight indaga su un caso di traffico di droga legato a combattimenti in gabbie sotterranee. Affinché riesca a venirne a capo, assume un nuovo informatore che possa infiltrarsi e capirne meglio.

Chicago PD 9, anticipazioni 15 agosto/ Upton è preoccupato

Intanto, Atwater si trova in bilico e non riesce a far conciliare la sua vita personale con quella professionale. Trovandosi in difficoltà nel dover parlare con la sua ragazza, Celeste, alla fine prende una decisione riguardo il suo futuro. Di cosa si tratterà? Si preparerà a rinunciare a qualcosa?

Chicago PD 9, anticipazioni puntata 29 agosto: Voight indaga sulla sua informatrice

La serata con Chicago PD 9 continua con l‘episodio 9×12 intitolato Protezione. Secondo le anticipazioni, la squadra lavora insieme per cercare di scoprire l’identità del capo della brutale banda di Los Temidos. Solo così, Voight e i suoi potrebbero riuscire a sgominarla una volta per tutte. A complicare ancora di più le cose c’è la vita della sua informatrice, Anna Avalos, che ha un passato legato proprio alla banda criminale.

Chicago PD 9, anticipazioni 22 agosto/ "Una via d'uscita" per Voight e i suoi

Per cercare di venirne fuori, Voight scava ancora più a fondo sul caso, cercando di capire in che modo le esperienze passate di Anna possano renderla un obbiettivo sensibile. Ciò infatti potrebbe compromettere la sua copertura, e a pagarne le conseguenze sarebbe solo ed esclusivamente Voight. Per il capo dell’Unità di Chicago PD è una responsabilità enorme, e tutti all’interno della sua squadra si daranno da fare per aiutarlo quanto più possibile. C’è in gioco la vita di una persona…

LEGGI ANCHE:

Chicago PD 9/ Anticipazioni puntata 1 agosto: Atwater sotto copertura

© RIPRODUZIONE RISERVATA