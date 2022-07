Chicago PD, anticipazioni puntata 11 luglio 2022/ Darrell chiede aiuto a Voight ma…

Chicago PD, cosa succederà nella puntata di questa sera? Le anticipazioni

Gran finale questa sera per l’ottava stagione di Chicago PD. Lunedì 11 luglio andranno in onda su Italia 1 gli ultimi due episodi di questa stagione che andata in onda in versione ridotta a causa della pandemia. Nel primo episodio intitolato La cosa giusta, Darrell sarà nei guai. Il figlio del Vice Comandante Miller chiederà l’auto di Voight. La squadra lo aiuta ma la situazione si complica quando Darrell li conduce a un grande traffico di droga su cui iniziano ad indagare. Quando Darrell viene rapito dagli uomini su cui stanno indagando, Voight è deciso a risolvere le cose a modo suo, facendo tutto ciò che è in suo potere per ritrovarlo ma Miller gli impone di seguire la legge anche se c’è in gioco la vita di suo figlio.

Nell’ultimo episodio di Chicago PD intitolato Corsa contro il tempo, Burgess viene rapita e la squadra fa il possibile per ritrovarla prima che sia troppo tardi. Ruzek è disposto a fare qualsiasi cosa, anche ad infrangere la legge, pur di salvarla e si scontra con il resto della squadra. Anche Voight supera i limiti e cerca di risolvere le cose a modo suo. Burgess nel frattempo lotta tra la vita e la morte. L’appuntamento è per stasera alle 21:20 circa su Italia 1.

Chicago PD, dove siamo rimasti: Burgess sceglie Ruzek come tutore

Nei due episodi di Chicago PD andati in onda lo scorso 4 luglio, ci sono stati importanti colpi di scena. Una donna incinta del Guatemala viene spinta da un palazzo dopo essere stata uccisa con un colpo di pistola. Nel frattempo continuano per Burgess le pratiche di adozione e le viene richiesto di nominare un tutore che possa occuparsi della bambina in sua assenza. Le indagini portano a scoprire un losco traffico volto a far nascere in America bambini guatemaltechi da dare in adozione, con la complicità di un noto ex ginecologo radiato dall’albo. Alla fine Burgess sceglierà Ruzek come tutore, il quale, onorato, accetta.

Nell’altro episodio intitolato Al sicuro, la squadra è alla ricerca di due ladri che irrompono nelle case, aggredendo i proprietari e costringendoli ad aprire le casseforti. Le cose si complicano quando le infrazioni si trasformano in omicidi. Upton nel frattempo inizia a chiedersi se la sua relazione con Halstead comprometta il suo lavoro e per dimostrare a Voight e a se stessa che non è così, lavora giorno e notte al caso trovando così la pista giusta per risolverlo. Questa sera andranno in onda gli appuntamenti conclusivi di questa ottava stagione che ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori.











