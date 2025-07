Le anticipazioni delle due puntate in onda stasera del telefilm Chicago PD su Italia1: il segreto di Torres e un’indagine interna

Per la gioia del pubblico di Italia1 il telefilm Chicago PD andrà avanti tutta l’estate al fine di far compagnia a tutti quanti ogni lunedì sera. La serie è uno spin off di quella di successo dal titolo Chicago Fire e nell’episodio 7 della 12esima stagione dal titolo Rimorso si avrà modo di concentrarsi su due personaggi in particolare ovvero Torres e l’agente Cook.

Il primo avrà dei ripensamenti sul sentimento provato nei confronti della sua informatrice Gloria Perez, oltre ad altre trasgressioni non ancora precisate, mentre il secondo avrà del duro lavoro da fare in un incarico sotto copertura dove gli agenti rischiano davvero la vita giorno dopo giorno.

Chicago PD: le anticipazioni sulle puntate in onda stasera

Ebbene sì, alla fine verrà svelato il segreto di Torres, uno dei protagonisti della serie tv Chicago PD in onda stasera su Italia1. La verità verrà a galla e sarà pronta a inondare le vite dei suoi colleghi di distretto. Infatti Torres ha tenuto nascosta per troppo tempo la sua relazione con Gloria, sua informatrice, e questo non fa altro che inasprire il suo rapporto con il sergente Voight.

Chi torna a frequentare gli ambienti criminali da cui era però riuscita a uscire? Proprio Gloria, che finirà a far da scudo all’agente in un momento particolarmente drammatico. E proprio in questo caso il sergente vuole tenere la squadra unita al fine che non si disperda e inizi a pensare al peggio. L’indagine, quindi, non è più solo esterna, ma anche interna.