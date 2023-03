Chicca Bianco Crista, chi è la mamma di Edoardo Donnamaria/ Il tifo al GF Vip e…

Chicca Bianco Crista, mamma di Edoardo Donnamaria: il supporto al GF Vip

Edoardo Donnamaria, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022, ha sempre potuto contare su una vasta cerchia di fan. Se però alcuni membri dell’armata a sostegno dei “Donnalisi” è ora scettica sul comportamento del ragazzo, ora in crisi con Antonella Fiordelisi, chi non ha mai smesso di sostenerlo è la famiglia. Tra cui la madre, Chicca Bianco Crista, che non ha mai fatto mancare il suo supporto al figlio in questi lunghi mesi di reality.

Il concorrente non ha parlato molto del suo rapporto con i suoi genitori, salvo alcune sporadiche confessioni in momenti di grande intimità. Piuttosto riservato sulla sua vita familiare fuori dalla Casa, Edoardo Donnamaria ha però sempre potuto contare sull’affetto della mamma. Intervenuta a Forum, il programma che ha di fatto consacrato il ragazzo in tv, la signora Chicca aveva così parlato di suo figlio: “Edoardo me ne ha fatte passare tante, dalla scuola in poi. Io sono molto severa, mio marito di meno. Sono per la linea del controllo totale, per il cercare di evitare per quel che si può“.

“Donnalisi”, la mamma di Edoardo Donnamaria scettica sulla coppia

Edoardo Donnamaria, che rischia l’eliminazione nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 di questa sera, ha fatto parlare di sé soprattutto per il suo rapporto tormentato con Antonella Fiordelisi. La coppia è piombata in una crisi che pare ormai irreversibile, minata dall’avvicinamento del ragazzo a Nicole Murgia e dalle continue quotidiane sfuriate, che hanno più volte portato Antonella al pianto. Su questo chiacchierato rapporto era intervenuta anche la mamma di Edoardo, Chicca Bianco Crista, sui social.

Non aveva scritto messaggi specifici e non era intervenuta in prima persona sulla questione, se non mettendo like ad un post che recitava: “L’unica frase che accetto su un aereo è: ‘Edo D. vola solo’“. Un gesto social che, dunque, lascia intendere come anche la mamma di Donnamaria abbia seri dubbi su questa love story, sempre più lontana dal lieto fine.











