Chicca Bianco Crista, chi è la mamma di Edoardo Donnamaria/ Rapporto complicato? “Donna severa e…”

Chi è Chicca Bianco Crista, la mamma di Edoardo Donnamaria

Potrebbe essere una serata ricca di emozioni per Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip. Da alcuni spoiler svelati dal web nelle ultime ore sappiamo che il concorrente ha affrontato la sua ‘linea della vita’, tracciando i momenti più significativi nel bene e nel male. Gli amori sono come sempre al centro di questo momento, motivo per il quale questa sera Edoardo potrebbe raccontare in diretta del suo rapporto con la mamma Chicca Bianco Crista.

Edoardo Donnamaria ha parlato poco del rapporto con i suoi cari nella Casa del Grande Fratello Vip. Anche quello con mamma Chicca è un rapporto a cui ha fatto cenno in pochissimi casi e sempre in modo superficiale. Potrebbe però approfondirlo durante la nuova diretta, qualora Alfonso Signorini aprirà il personale argomento.

Chicca Bianco Crista, una mamma ‘molto severa’ per Edoardo Donnamaria

Va ricordato che, se Edoardo non si apre molto su sua madre, è stata lei recentemente a spendere qualche parola sul figlio. Lo ha fatto durante un’ospitata a Forum, il programma che ha proprio lanciato Edoardo Donnamaria nel mondo dello spettacolo. In quest’occasione Chicca Bianco Crista ha raccontato qualcosa in più del suo rapporto col figlio maggiore, rivelando che Edoardo è stato in passato un ragazzo che le ha dato il suo bel da fare.

“Edoardo me ne ha fatte passare tante, dalla scuola in poi. – ha raccontato la donna su Canale 5, aggiungendo poi – Io sono molto severa, mio marito di meno. Sono per la linea del controllo totale, per il cercare di evitare per quel che si può.”

