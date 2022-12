Chicca Bianco Crista, chi è madre Edoardo Donnamaria/ “Me ne ha fatte passare tante…”

Chicca Bianco Crista è la madre di Edoardo Donnamaria, concorrente del Grande Fratello Vip. Fino a questo momento, nonostante il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, sia iniziato ormai da tre mesi, non sono emersi troppi dettagli circa il loro rapporto. Il giovane, infatti, sembra non gradire troppo i discorsi relativi alla sua famiglia, anche se, in occasione dei suoi esordi nella Casa, aveva parlato di uno dei suoi tatuaggi, paragonando la mamma a Pinocchio.

In particolare, Edoardo Donnamaria aveva detto che sua madre Chicca Bianco Crista può essere paragonata al burattino nato dalla penna di Collodi “perché è una bugiarda maledetta! Il grillo parlante, invece, è mio padre. Così come il grillo è la coscienza di Pinocchio, mio padre è la coscienza di mia madre”. Oltre a questo, non si conoscono ulteriori dettagli sul legame affettivo che unisce il concorrente alla mamma, perlomeno non direttamente da lui…

CHICCA BIANCO CRISTA, MADRE DI EDOARDO DONNAMARIA: “SONO MOLTO SEVERA, MIO MARITO DI MENO”

Infatti, in tempi non sospetti (18 novembre 2022, dunque meno di un mese fa, ndr), Chicca Bianco Crista si era presentata proprio nelle vesti di madre di Edoardo Donnamaria a una puntata della trasmissione targata Mediaset “Forum”, imperniata sul rapporto con i figli. Impossibile, dunque, per lei, esimersi dal raccontare brevemente i suoi trascorsi con il figlio, indubbiamente tra i protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip: “Edoardo me ne ha fatte passare tante, dalla scuola in poi. Io sono molto severa, mio marito di meno. Sono per la linea del controllo totale, per il cercare di evitare per quel che si può”.

In questi giorni in cui Edoardo Donnamaria è sotto i riflettori 24 ore su 24, la madre Chicca Bianco Crista si è detta “tranquilla”, ma al tempo stesso “preoccupata” per altre dinamiche non meglio precisate. Sul web, il sospetto è che la donna si riferisse alle “manovre di avvicinamento” tra il giovane e Antonella Fiordelisi…











