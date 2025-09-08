Chicca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati dopo 11 anni e due figlie? Arriva l'indiscrezione di Gabriele Parpiglia.

Chicca Rocco e Giovanni Masiero formano una delle coppie più belle tra quelle nate nella casa del Grande Fratello. Dopo essersi incontrati e innamorati nella casa più famosa d’Italia, Chicca e Giovanni non si sono lasciati più sposandosi e diventando genitori di due bambine. Negli ultimi tempi, però, i rumors sulla crisi della coppia si rincorrono e sono sempre più numerose le voci che li vorrebbero in crisi. La prima a riportate tali voci è Deianira Marzano che ha pubblicato una serie di segnalazioni sulla coppia.

“Oggi Giovanni Masiero è al matrimonio del cugino con le bimbe che hanno fatto da damigelle ma Francesca non c’è. Dalle storie credo sia rimasta a casa a Milano. Ormai penso sia ufficiale la rottura”, è il primo messaggio ricevuto e pubblicato da Deianira. “Ma lo sanno tutti nel suo rione a Legnano che tra lui e Francesca le cose vanno male da più di un anno. Lei questa estate era a Cetraro in Calabria con le figlie, di lui neanche l’ombra precisamente al soqquadro una domenica, ho anche una foto se non sbaglio“, è il testo di un altro messaggio.

L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia su Chicca Rocco e Giovanni Masiero

A parlare della crisi tra Chicca Rocco e Giovanni Maisero è Gabriele Parpiglia che parla di rottura sulla sua newsletter all’interno della rubrica Chicchi di Gossip. “Si sono lasciati. Da un anno è finita. Stanno insieme per finta. Tutto fake!”, scrive Gabriele Parpiglia.

“La realtà nella storia tra Francesca Rocco e Giovanni Masiero e la seguente: i due hanno avuto un brusco litigio che ha portato a grosse incomprensioni, c’è un momento di riflessione, difficile, ma con la voglia di superarlo e stare sempre insieme“, conclude il giornalista.

