Chico Forti ad Amadeus “Portami al Festival di Sanremo 2024″/ “Sogno una mia canzone fuori concorso”

Lettera aperta di Chico Forti ad Amadeus in vista del Festival di Sanremo 2024. In carcere da 23 anni a Miami, l’imprenditore italiano, che sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, continua a proclamarsi innocente. La sua speranza è che il direttore artistico e conduttore della kermesse lo porti sul palco dell’Ariston, per riaccendere i riflettori sulla sua vicenda. Quindi, ha affidato a Libero una lettera per chiedere ad Amadeus di far cantare Sergio Calabrò, in arte Joe Calabro, il quale ha scritto e realizzato una canzone ispirata alla sua storia.

“Caro Amadeus, vengo al sodo. Ho un caro amico e sostenitore, che è fotogenicamente e vocalmente dotato, privo di vincoli contrattuali”, scrive Chico Forti. La canzone in questione si chiama ‘Chico Forti sono io’, definito dal diretto interessato “un mix più che dignitoso di liriche dedicate, bella voce ed assoli di chitarra”. L’imprenditore assicura che il brano è piaciuto a molti suoi sostenitori. “Qui è disponibile nel catalogo istituzionale locale ed è tra le più gettonate. Lascio a te il giudizio musicale: conti alla mano hai dimostrato di saper puntare su cavalli vincenti, o comunque degni di spettacolo”. Chic Forti va dritto al punto: “La mia proposta, sogno, offerta, è di far partecipare Joe al tuo Festival. Ovviamene fuori concorso”.

CHICO FORTI “HO SCRITTO UNA CANZONE PER ANDREA BOCELLI”

Chico Forti ha pensato a tutto, anche ad un piano B, che è però più complesso, ma comunque più affascinante, della proposta principale. “Nell’eventualità che la canzone proposta non fosse per te soddisfacente, esiste l’alternativa di ‘Noi che non siamo soli’, un’altra canzone, questa però inedita, scritta da me e musicata da Joe specificatamente per Andrea (Bocelli, ndr). Il messaggio nelle mie liriche accomuna due privazioni: la vista per Andrea e la libertà per me”, ha scritto l’imprenditore detenuto in Usa nella lettera aperta per Amadeus.

Chico Forti ci crede, infatti segnala che il Festival di Sanremo 2024 si terrà nello stesso periodo in cui compirà 65 anni, il 24esimo in carcere. “Sarebbe un gran bel regalo. Non sono ipocrita e la partecipazione di Joe, con una mia canzone omonima, aiuterebbe immensamente la mia causa in un momento cruciale”. Quindi, Chico Forti ha concluso la sua lettera pubblicata da Libero: “Con la convinzione di poter stringerti la mano, con un abbraccio oltre al messaggio, ti invio un sorriso. Imperterrito sognatore. Chico”.











