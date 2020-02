Chico Forti, appello tifosi Milan/ Striscione della Curva Sud: “Giustizia e libertà”

I tifosi del Milan si schierano a favore della liberazione di Chico Forti. Durante il match casalingo contro il Verona, la Curva Sud ha esposto uno striscione in favore dell’imprenditore trentino condannato all’ergastolo in Florida per l’omicidio di Dale Pike. «Quanto tempo deve ancora passare? Giustizia e libertà per Chico Forti», hanno scritto i tifosi rossoneri. E Gaston Zama, che si è occupato per “Le Iene” del caso e ha realizzato recentemente uno speciale sulla vicenda giudiziaria, ha pubblicato una foto su Instagram con lo striscione rossonero. Ma anche Jo Squillo ha colto l’occasione per dire la sua. «Chico free. Un uomo speciale, un innocente, ingiustamente condannato all’ergastolo e in carcere da 20 anni in America in attesa che la nostra diplomazia italiana faccia giustizia e lo riporti a casa», ha scritto tra i commenti. E sui social in molti hanno rilanciato la foto dello striscione per Chico Forti.

CHICO FORTI, LA REAZIONE DI FRACCARO A SPECIALE LE IENE

Dopo la messa in onda dello Speciale de “Le Iene” su Chico Forti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro è tornato a parlare del caso. «A Chico Forti dobbiamo non chiacchiere, ma risposte concrete». Inoltre, ha assicurato che stanno lavorando attraverso i canali diplomatici, nel rispetto della giustizia americana: «Ci stiamo muovendo con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio perché Chico Forti possa tornare nel nostro Paese». Fraccaro ha spiegato anche che non intende parlarne fino a quando non ci sarà nulla di concreto per il suo ritorno in Italia, «speriamo da uomo libero». Il lavoro delle istituzioni italiane, aggiunge, deve essere «intenso e sottotraccia», in quanto diplomatico. «Chico Forti è in carcere da vent’anni, gli dobbiamo non dibattiti politici e chiacchiere ma risposte concrete», ha aggiunto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, le cui parole sono state riportate dal programma stesso.

