Chico Forti/ Condannato all’ergastolo negli USA, Di Maio: “Lo libereremo” (Le Iene)

Il caso Chico Forti continua a tenere banco e a tornare in auge ripetutamente, tanto che questa sera a partire dalle 21.10 su Italia 1 “Le Iene” proporranno un nuovo servizio contenente gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda del nostro connazionale che si trova da vent’anni all’ergastolo in Florida per l’omicidio di Dale Pike, ma si è sempre dichiarato innocente e vittima di un grave errore giudiziario. Una situazione che ha assunto i contorni del giallo e che viene tenuta sotto controllo dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il quale, in una recente riunione alla Farnesina, ha sottolineato la necessità di lavorare “con intelligenza” per riportare a casa Chico Forti e restituirgli la libertà. Questo dimostra, sottolineano “Le Iene”, che “nonostante la crisi del Coronavirus, alla Farnesina continuano a lavorare sul caso di Chico, considerato ‘una priorità'”.

CHICO FORTI: DIVERSO DA SILVIA ROMANO?

L’inviato Gaston Zama ha continuato a seguire da vicino la questione e nelle ultime ore c’è stato un ulteriore confronto tra i vertici del ministero degli Esteri e l’avvocato di Chico, Joe Tacopina. Forti, ricordiamo, è detenuto da due decenni presso un carcere di massima sicurezza dello Stato della Florida e continua a inseguire una libertà che, a suo dire, gli è stata ingiustamente strappata. In Italia non mancano gli attestati di solidarietà nei suoi confronti, tanto che in queste ore sui social network si sono levate diverse grida di protesta, tese a sottolineare il differente metro di giudizio adottato dal Governo nella gestione di due casi simili: quello di Chico Forti e quello di Silvia Romano, liberata nei giorni scorsi dopo un anno e mezzo di sequestro e al centro di polemiche inimmaginabili sul web, tanto che la Prefettura teme per la sua incolumità e per quella dei suoi familiari.



