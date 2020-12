Chico Forti torna in Italia/ Da 20 anni è in carcere negli Usa per omicidio

Chico Forti torna in Italia: l’annuncio arriva dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Condannato all’ergastolo senza la possibilità di liberazione condizionale per omicidio negli Usa nel 2000 – è accusato di aver ucciso Dale Pike – l’ex produttore si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. Il suo caso è stato trattato da diversi media, pensiamo all’inchiesta de Le Iene, e oggi è arrivata la bella notizia: il 61enne farà ritorno a Roma nel corso delle prossime settimane.

«Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia», il messaggio di Luigi Di Maio.

CHICO FORTI TORNA IN ITALIA

Il ritorno in Italia di Chico Forti è un risultato che premia il lungo lavoro politico e diplomatico, ha aggiunto Luigi Di Maio, che ha tenuto a ringraziare il governatore DeSantis e l’amministrazione federale degli Usa. In particolare, il ministro degli Esteri ha rivolto un grazie al segretario di stato americano Mike Pompeo. «Il Governo seguirà ora i prossimi passi per accelerare il più possibile l’arrivo di Chico. Erano vent’anni che aspettava questo momento e siamo felici per lui, per i suoi cari, per la sua famiglia, per tutta la città di Trento. È un momento commovente anche per noi», ha concluso il titolare della Farnesina. Tra i primi a commentare la notizia il segretario della Lega, Matteo Salvini: «Il ritorno di Chico Forti in Italia è uno splendido regalo di Natale per i suoi familiari e per tutti i cittadini. Era una battaglia di giustizia e di civiltà, e come Lega siamo orgogliosi di averla combattuta anche quando ne parlavano in pochi».



