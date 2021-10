Chiedimi se sono felice, Italia 1/ Tornano Aldo, Giovanni e Giacomo

Chiedimi se sono felice, film su Italia 1: una fabbrica di risate

Chiedimi se sono felice va in onda su Italia 1 alle ore 21.20 di oggi, 21 ottobre. La fabbrica di risate, e di successi televisivi, teatrali e al botteghino, composta da Aldo, Giovanni e Giacomo ha prodotto questo film, grazie all’interesse delle case Kubla Khan, Agidi e Medusa Film, nel 2000, una successo annunciato che così sarà anche in quest’ennesima riproposta televisiva. La regia è dello stesso trio comico supportati, come sempre nelle loro avventure cinematografiche, da Massimo Venier, che di Aldo, Giovanni e Giacomo ha supportato le regie di tutti i loro film concedendosi solamente alcune pause nel dirigere ‘Generazione 1000 euro’ con Alessandro Tiberi, Carolina Crescentini e Paolo Villaggio nel cast, ‘Il giorno in più’, con Fabio Volo e Isabella Ragonese, ‘Aspirante vedovo’ con un cast composta dalla coppia comica Luciana Littizzetto e Fabio de Luigi e ‘Odio l’estate’ del 2020, il ritorno dietro le cineprese dopo la parentesi assente di produzioni cinematografiche dopo le recenti pause del trio nel proporsi dopo periodi inflazionati.

‘Chiedimi se sono felice’ quindi è del 2000, un inizio di millennio radioso che seguì ‘Così è la vita’, film che Aldo, Giovanni e Giacomo interpretarono nel 1998, precedendo ‘La leggenda di Al, John e Jack’, forse uno dei lungometraggi meno capiti del trio, che tornò immediatamente al successo pieno con il successivo ‘Tu la conosci Claudia?’.

Nel cast, al fianco del trio, anche l’ex signora Poretti, cioè quella Marina Massironi che entrò stabilmente nella comicità, insieme al marito Giacomo, nelle fasi storiche della comicità di questo assemblaggio meraviglioso di comici e attori, la ragazza presentatrice dei Bulgari, protagonista di tanti sketch anche televisivi come l’indimenticabile incontro al parco nel quale Marina arriva con il gabbiano Jonathan che lancia pupù proprio sulla testa di un incredulo Giacomo. Assieme ai quattro attori si uniscono nel film anche Silvana Fallisi, che prenderà posto di Marina negli show televisivi e teatrali dopo la dipartita della Massironi, consorte di Aldo Baglio e Paola Cortellesi, un cast che promette davvero incredibili risate davanti al piccolo schermo nella serata Italia 1.

Chiedimi se sono felice, la trama del film

Leggiamo la trama di Chiedimi se sono felice. Aldo sta per morire e Giacomo si reca a casa dell’amico, in quel momento in realtà ex, per comunicargli che il terzo amico li vuole al suo cospetto prima della sua imminente dipartita. Ma bisogna tornare indietro nel tempo, quando erano amici profondamente, Giovanni ospitava nel magazzino dei suoi genitori proprio Aldo e sognava il teatro, lavorando però come mimo e manichino in un grande magazzino di Milano. I tre amici sognano di portare in scena, ovviamente, per mancanza di mezzi, nel magazzino di Giovanni, il Cyrano di Bergerac e si buttano a capofitto nella produzione della celebre piece facendo diversi colloqui e provini, conoscono ragazze, anzi, purtroppo Giovanni e Giacomo s’innamorano, per colpa di un misunderstanding, della stessa donna che sceglierà Giacomo sciogliendo così ogni legame tra i due grandi amici. Messe da parte le retoriche e i ricordi, i malintesi e le situazioni del passato, il film è una continua rimembranza dei momenti felici nei loro tempi d’oro e del viaggio in treno, tra divisioni e rancori, verso il capezzale di Aldo.

Video, il trailer del film “Chiedimi se sono felice”





