Chiedimi se sono felice è una commedia drammatica diretta da Massimo Venier con il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel cast, anche Paola Cortellesi

Chiedimi se sono felice, film su Italia 1 diretto da Massimo Venier

Domenica 17 agosto, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21.20, la commedia intitolata Chiedimi se sono felice. Si tratta di un progetto cinematografico italiano prodotto nel 2000 da Medusa Film, con la regia di Massimo Venier, cineasta diventato famoso grazie al suo lungo sodalizio artistico con il trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo, con cui collabora anche in questo lungometraggio. La parte musicale è realizzata da Samuele Bersani, noto cantautore italiano vincitore di numerosi Premi Tenco, mentre la fotografia è a cura del direttore Arnaldo Catinari. Nel cast anche: Marina Massironi, Silvana Fallisi, Paola Cortellesi, Salvatore Ficarra, Valentino Picone e Max Pisu.

Nilla Pizzi, chi è: vita e carriera/ Prima vincitrice a Sanremo: la storia del nome e le 'cartoNille' che...

La trama del film Chiedimi se sono felice: tre amici si allontanano per dispute sentimentali

Chiedimi se sono felice racconta la storia di tre amici inseparabili, Aldo, Giovanni e Giacomo, che condividono la passione per il teatro, ma nella vita reale si ritrovano intrappolati in lavori poco gratificanti: uno fa la comparsa, l’altro doppia personaggi minori e il terzo si esibisce come statua vivente in un centro commerciale. Stanchi di non sentirsi realizzati, decidono di inseguire il sogno mettendo in scena uno spettacolo tutto loro: Cyrano de Bergerac.

Com'è morta Nilla Pizzi e malattia/ L'addio nel 2011: era ricoverata dopo un intervento

Le cose, però, si complicano quando l’amore entra in gioco: Giovanni perde la testa per Marina, una hostess, ma alla fine è Giacomo a conquistarla, mandando in frantumi la loro amicizia. Passano tre anni, Aldo ha avuto un grave incidente e Giacomo cerca di convincere Giovanni a fare visita al vecchio amico, anche se tra loro non è ancora tornata la pace. Il viaggio che seguirà diventa l’occasione per riflettere, riavvicinarsi e capire se l’amicizia può rinascere… e forse anche un po’ di felicità.