Chief of Station – Verità a tutti i costi, film su Italia 1 diretto da Jessie V. Johnson

Venerdì 14 marzo 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film del 2024 Chief of Station – Verità a tutti i costi. Si tratta di una prima visione TV e la pellicola è diretta dal regista, sceneggiatore e stuntman britannico Jessie V. Johnson. distribuita in Italia da BiM Distribuzione S.r.l.

Il protagonista del film Chief of Station – Verità a tutti i costi è Aaron Eckhart, conosciuto per il personaggio di Due Facce ne Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e nel ruolo del Presidente nella saga di Attacco al potere. Completano il cast Olga Kurylenko, Alex Pettyfer e Daniel Bernhardt. Gli effetti speciali sono a cura di Lajos Polecsak, Andrew Lim e Liam O’Donnell, mentre la colonna sonora è del compositore statunitense Sean Murray (già ideatore, insieme a Dave Anthony, delle musiche presenti nella famosissima serie videoludica Call of Duty).

La trama del film Chief of Station – Verità a tutti i costi: la doppia vita di una moglie

In Chief of Station – Verità a tutti i costi, Ben Malloy (Aaron Eckhart), capo della stazione CIA dell’Europa orientale, ha deciso di trascorrere l’anniversario con la moglie Farrah a Budapest proprio nel luogo dove si sono conosciuti. Il bar, però, viene bombardato e la donna muore. Successivamente Ben scopre che la morte di Farrah non è stata un incidente.

Alleandosi con la bella ex agente russa Krystyna Kowerski (Olga Kurylenko), Malloy svela un’amara cospirazione: la moglie era niente meno che un’agente in missione. L’uomo, allora, sfida l’ufficiale della FSB Evgeny che viene poi colpito a morte dall’assassino ceceno Kharon.

Malloy e Krystyna passano in rassegna il contenuto del portatile di Farrah ottenendo informazioni sul vicedirettore della CIA Williams. Nel frattempo, il figlio di Malloy, Nick, viene rapito in Croazia e lui si offre di scambiare il computer della moglie defunta per ottenere in cambio il rilascio.

Nella scena finale, il protagonista e l’ex agente russa Krystyna, si recano in Ungheria dove riescono a salvare Nick e uccidono Kharon poco prima di smascherare il vicedirettore Williams.