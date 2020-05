Chiellini-Balotelli fanno pace?/ “Per una volta il casino l’hai fatto tu!” (Le Iene)

Pubblicità

La polemica a distanza di questi giorni tra i calciatori Giorgio Chiellini e Mario Balotelli ha tenuto banco su tutti i quotidiani d’informazione, sportivi e non, e sui social network. Brevemente: a seguito di una dichiarazione del capitano della Juventus contenuta nel suo libro autobiografico (“Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo, roba da prenderlo a schiaffi”), il bomber bresciano ha replicato su Instagram: “Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano. Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”. Stasera, martedì 12 maggio, nel nuovo appuntamento con “Le Iene Show”, in prima serata, su Italia1 (ore 21.10), gli inviati Corti e Onnis saranno gli artefici dell’incontro rappacificatore fra i due fuoriclasse.

CHIELLINI-BALOTELLI: E PACE FU?

Nell’anteprima del servizio che andrà in onda questa sera, Corti e Onnis intercettano prima Mario Balotelli, facendogli scrivere una dedica per Chiellini su una maglietta. Queste le parole scelte dall’ex Nizza: “Anche se inaspettatamente mi hai pugnalato alle spalle, ti voglio comunque bene, abbraccio, grande!”. Una frase che dunque sembra sormontare le polemiche di queste ore (“Secondo me è uscita male la frase”) e che è stata accolta con il sorriso dal numero 3 zebrato, il quale ha asserito di non avere alcun pregiudizio nei confronti della punta se il ct della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, dovesse convocarla per gli Europei slittati al prossimo anno. Così, “Le Iene” fanno partire una videochiamata fra i due, che si salutano e si sorridono. Balotelli: “È la prima volta in vita mia che il casino l’hai fatto tu e non l’ho fatto io!”. Chiellini: “Ero Invidioso! Perché nella vita per migliorare bisogna sbagliare!”. Balotelli: “Io ho risposto soprattutto perché, ti dico la verità, da Giorgio non me l’aspettavo e perché ti voglio bene, perché se non me ne fregasse niente non avrei mai risposto”. Giorgio Chiellini, a quel punto, conclude con una dedica all’amico: “A Mario, sbagliando ho imparato tanto e continuo a farlo giorno dopo giorno. Ti auguro il meglio, e spero di vederti presto in campo!”.



